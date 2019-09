Magneetvissers (6 en 11) vinden kluis vol sieraden: 'Ze stonden te springen van blijdschap'

Jay-Lee (6) en Ryan (11) wisten zondagmiddag niet wat ze meemaakten toen ze in Leidschendam aan het magneetvissen waren. Ze visten een kluis vol sieraden op. In de kluis zaten horloges, armbandjes, een speldje en allerlei andere sieraden.

'De jongens hadden ineens iets heel zwaars aan de lijn hangen', vertelt hun trotse vader Ronald. 'Ze kregen het zware object niet omhoog en we lieten nog twee magneten het water in zakken.' Ook toen lukte het nog steeds niet om het voorwerp omhoog te halen. 'We probeerden het vervolgens met een pickhaak van onze boot. De boot hing helemaal schuin door het gewicht en het object kwam maar niet omhoog.'

Uiteindelijk moest er nog een haak met een touw aan te pas komen. Met vier man sterk kregen ze de kluis uit het water. 'We dachten eerst aan een archiefkastje of zoiets, maar al snel zagen we dat het om een kluis ging.' Het slot van de kluis was al opengebroken en volgens de vader vermoedelijk ooit buitgemaakt bij een inbraak.

Springen van blijdschap

De jongens stonden te springen van blijdschap. 'Dit is natuurlijk het ultimatum van wat je op kan vissen', vervolgt Ronald, wiens zoons redelijk vaak magneetvissen. 'Ze halen van alles uit het water, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt. Meestal gaat het om bierdopjes, bestek of muntjes.'

De ouders van Jay-Lee en Ryan besloten de politie te bellen, maar eenmaal aangekomen zagen agenten dat de kluis al te lang in het water heeft gelegen om vingerafdrukken te kunnen vinden. En dus mochten de jongens de buit houden. 'We hebben de laadjes en de inhoud eruit gehaald en de kluis weer laten zakken, aangezien deze te zwaar was om helemaal uit het water te takelen.' Wat de jongens met de buit gaan doen? 'Die bewaren ze tussen de eerdere opgeviste spullen, maar eerst gaan ze de sieraden netjes schoonmaken met een tandenborstel.'

