Thomas Rueb wint opnieuw prijs voor Laura H.: 'Nooit nagedacht over de impact van het boek'

De Hebban Debuutprijs 2019 is zondag in Utrecht toegekend aan de in Oegstgeest getogen journalist Thomas Rueb voor zijn boek Laura H.. Het al eerder bekroonde boek van de journalist gaat over de vrouwelijke IS-ganger Laura H. uit Zoetermeer.

De elfkoppige jury prijst Rueb om zijn 'indrukwekkende research, zijn onbevangen blik en zijn snelle pen'. Volgens de jury is 'Laura H. een indrukwekkend journalistiek boek dat leest als een spannende thriller en op overtuigende wijze inzicht biedt in een complex onderwerp'. Hebban is een boekensite en een lezerscommunity van 175.000 leden in Vlaanderen en Nederland. Een lezersjury van meer dan 160 lezers bepaalde mede de shortlist van vijf boeken.

Rueb moet bijna een prijzenkast gaan aanschaffen: in juni won hij de Brusseprijs voor het beste journalistieke boek. Toch wil hij er niet te veel mee pochen, zegt hij op Radio West. 'Ik zet de prijzen subtiel onder in mijn boekenkast, zodat ze niet te veel in het zicht staan.' Dat wil overigens niet zeggen dat Rueb niet blij is met de erkenning. 'Het blijft een heel bijzonder gevoel. Ik heb anderhalf jaar zo diep in dit verhaal gezeten dat ik er nooit over na heb gedacht wat het zou betekenen als het boek eenmaal uit zou zijn. En terwijl ik nu geen letter meer aan het verhaal schrijf, blijft het me dingen geven. Dat betekent heel veel voor me.'

Verfilming

Wie niet zo van lezen houdt kan ook genieten van Ruebs verhaal. Eerder verscheen het al in de vorm van een podcast en straks is het ook te zien als televisieserie en in het theater. De filmrechten zijn verkocht aan het productiehuis van de bekende documentairemaker Michiel van Erp. 'De voorbereidingen op de opnames zijn op dit moment in volle gang. Ik denk dat we er aan het einde van het jaar meer over kunnen vertellen.'

De theaterproductie verloopt in sneltreinvaart. 'De casting is net geweest en Jade Olieberg gaat de rol van Laura H. spelen. Een fantastische actrice, die straks ook in de eerste Nederlandse Netflix-serie speelt.' Rueb verwacht dat de voorstelling in het voorjaar in première gaat.

Overleg met Laura

Bij de productie van de film en voorstelling houdt Rueb een oogje in het zeil of de bewerkingen dicht genoeg bij de waarheid blijven. Ook overlegt hij alles met Laura zelf. Over haar zegt hij verder dat zij op dit moment druk bezig is met haar vwo, nadat ze eerder dit jaar slaagde voor de havo.

