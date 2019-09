Gebarencafé voor doven overtreft verwachtingen: 'Een enorme opkomst'

Ze hadden op zo'n twintig tot dertig bezoekers gerekend. Maar het allereerste gebarencafé in Alphen aan den Rijn overtrof alle verwachtingen van organisatoren Ellemieke Stoof en Monique van Brakel-Koppe. 'Dit gaan we zeker nog een keer herhalen.'

Tientallen mensen kwamen vrijdagavond naar grandcafé De Zaak aan het Alphense Rijnplein. Daar konden doven en (slecht)horenden elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje of een drankje. 'We wilden het gevoel van een café hebben. Dus daarom dachten we: laten we hier met horende en dove mensen samenkomen, zodat het gewoon toegankelijk is', legt Songfestival-tolk Monique uit Leimuiden uit.

'Het is geweldig druk, echt super. Dat is wel een verschil met een ander gebarencafé. Daar waren echt heel weinig mensen, maar hier is echt een enorme opkomst', zegt de uit Zoetermeer afkomstige Tom. Hij is doof geboren en doelt op het al bestaande gebarencafé in zijn eigen woonplaats.

Speciale schrijftolk

De in Alphen wonende Marijke, die al vanaf haar geboorte 'zeer zwaar slechthorend is', schakelt hulp in van een speciale schrijftolk. 'Dit gebarencafé is voor mij een soort reünie, want ik zie mensen die ik al jaren niet heb gezien', vertelt ze. 'Heerlijk om met elkaar te babbelen, op mijn eigen manier.'

Naast een gezellige avond hebben de initiatiefneemsters nog een ander doel. Ze hopen dat de Nederlandse gebarentaal wettelijk erkend wordt, zodat de toegankelijkheid in hun ogen een toevlucht zal nemen. Eén ding staat voor Ellemieke vast: het gebarencafé wordt een blijvertje. 'We gaan het zeker nog een keer doen.'

