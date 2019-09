'Rotte appels politiebureau Hoefkade overgeplaatst'

Buitenproportioneel geweld, discriminatie en een slechte onderlinge verstandhouding. Afgelopen weekend kwam naar buiten dat de sfeer op bureau Hoefkade in de Haagse Schilderswijk al lange tijd verziekt is. Voor de politietop reden om actie te ondernemen. 'Enkelen zijn al overgeplaatst', vertelt Struijs. 'Daarnaast komt de eenheidsleiding Den Haag volgende week met een grote campagne om de werksfeer op de vloer te verbeteren. Ook gaan ze de rotte appels echt bekijken en ik heb begrepen dat enkelen al zijn overgeplaatst. Er wordt nu gelukkig wel aandacht aan besteed.'

Het heeft lang geduurd voor de politie stappen ondernam om het wangedrag de kop in te drukken. 'Het onderzoek heeft veel te lang geduurd. De eerste meldingen kwamen meer dan een jaar geleden. Het gebrek aan capaciteit bij Interne Zaken mag geen excuus zijn. Dan lenen ze maar wat rechercheurs van andere afdelingen. Maar dit soort onderzoeken mag nooit te lang duren. Het gebied waar ze werken is complex en er is veel te doen. Er werken veel mensen met ziel en zaligheid, maar als er een klein clubje is die de boel verziekt dan hoop je dat daar iets mee gebeurt.'

Goeieriken

Het lange onderzoek heeft de sfeer alleen maar verder verziekt, vertelt Struijs. 'Agenten die het buitensporig geweld bespreekbaar maakten op het bureau werden onderwerp van flauwe, harde grappen. Dat is heel slecht voor het onderling vertrouwen. Er was sprake van in- en uitsluiting van medewerkers. Met als gevolg dat enkele agenten die de misstanden hebben aangekaart zich vrijwillig hebben laten overplaatsen. Die trekken dat niet meer. Dat doet wat op een bureau, als je de goeieriken ook nog eens weg ziet gaan.'

De negatieve verhalen over bureau Hoefkade hebben volgens Struijs de politie in heel Nederland geraakt. 'Uit het hele land horen we dat agenten aangesproken worden over wat er hier is gebeurd. En het enige wat we kunnen blijven herhalen is dat het een kleine club mensen is die zich hier schuldig aan maakt. Het is een fors incident, dat kunnen we niet ontkennen. Maar de politie doet zo veel goed elke dag. We vertellen onze mensen dat ze zich hier aan vast moeten houden. Dat we blijven helpen waar we kunnen.'