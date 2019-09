Hond Diva overleden bij Hondenplons: 'Zuur, zeker voor de baasjes'

De Hondenplons in zwembad De Hoorn werd zondag ontsierd door een zwart randje. Hond Diva is tijdens het Alphense evenement niet goed geworden en overleden, meldt organisator de Alphense Hondenbezitter. 'Het is een zuur moment, zeker voor de baasjes', zegt Richard Deijs van de Alphense Hondenbezitter.

Omdat het het einde van het buitenzwemseizoen is, mochten baasjes zondag samen met hun hond het zwembad in duiken. De Hondenplons werd druk bezocht, maar werd onderbroken door een trieste gebeurtenis. 'Tijdens de jaarlijkse hondenplons is Diva niet goed geworden en overleden aan hartfalen. Reanimatie heeft niet mogen baten', meldt de dierenambulance.

'De hond was aan het zwemmen en is helemaal stijf op de kant gerold', weet Deijs. Het dier is zo snel mogelijk in de ambulance - die al op het terrein aanwezig was - gelegd. 'Onderweg naar de dierenarts is Diva overleden. Helaas', zegt een medewerker van de dierenambulance.

'Verdriet intens'

Deijs vindt het erg vervelend dat het is gebeurd. 'De baasjes waren overstuur. Je hebt de intentie om te zwemmen en dan overkomt dit je. Op het moment dat een hondenbezitter een hond verliest, is het verdriet intens. Het is voor diegenen vaak als een kind of een ander familielid.'

Het is volgens Deijs pure pech. 'Diva was vorig jaar ook op de Hondenplons. Een paar maanden later is ze gecontroleerd op hartfalen. Alles leek in orde, maar helaas. Iedereen heeft gedaan wat ze konden, het is sneu.'

'Over gesproken'

De organisatie besloot de Hondenplons niet af te blazen. Deijs: 'Op het moment dat de hond werd weggebracht, wisten we niet wat de status was. Uiteraard hebben we er met de aanwezige bezoekers wel over gesproken.'