Kringloopwinkels zijn gedumpte spullen zat: 'We zijn het afvoerputje geworden'

Stichting Oegstgeest Kringloop geeft aan dat het steeds vaker gebeurt dat mensen bij hen spullen achterlaten. 'Elk weekend brengen mensen hun afgedankte spullen na sluitingstijd naar de SOEK. Er staan dan boeken, dozen met keukenmateriaal, kleding en meubels te wachten op ons', vertelt Lia van Wijk van de SOEK. 'Veel dingen kunnen we echter niet gebruiken en dan kunnen wij voor de afvoer naar de gemeentewerf zorgen. We zijn het afvoerputje van Oegstgeest geworden.'

'Er hangen overal A4-tjes op de ramen met onze openingstijden en het verzoek om geen spullen achter te laten als de winkel gesloten is, maar dat helpt niets', verzucht Van Wijk. 'Op de dagen dat we niet open zijn moet er iemand van ons komen patrouilleren om te kijken of niemand iets achter laat. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.'

'Een grote rotzooi'

Van Wijk roept mensen dan ook met klem op om niets meer achter te laten bij de kingloopwinkel. 'Als het ook nog eens gaat regenen dan zijn alle spullen onmiddellijk onbruikbaar. En dan moeten wij alles af gaan voeren. We zijn een kleine kringloopwinkel en al het geld wat we verdienen gaat naar het goede doel. Het is zo zonde als we dan op kosten worden gejaagd omdat wij alles af moeten gaan voeren.'

SOEK is alleen op woensdag, vrijdag en zaterdag geopend. Van Wijk beseft dat mensen soms met de beste bedoelingen spullen achterlaten bij de winkel, maar hoopt toch dat het stopt. 'We vragen mensen tijdens onze openingstijden langs te komen, maar als dit niet lukt, dan kunnen ze ons altijd bellen en dan kunnen we in overleg een moment afspreken om het op te halen. Maar het achterlaten van spullen bij de winkel is niet de oplossing. Mensen gaan rommelen in de spullen die voor de deur staan en het wordt een grote rotzooi.'

'Bij regen kan het gelijk naar de stort'

Het is een probleem wat door Kringloop Den Haag wordt herkend. 'Wij hebben meerdere vestigingen en ook wij zien dat er vaak na sluitingstijd spullen voor de deur worden gezet. Op zich is het natuurlijk positief dat mensen in de huidige maatschappij hun spullen af willen staan, maar ook wij hebben dit liever niet. Als een bank neer wordt gezet en het gaat regenen dan kan hij direct naar de stort.'

Niet alleen kunnen achtergelaten spullen beschadigen door het weer, vaak zit ook de omgeving van de winkel er niet op te wachten. 'Het is geen gezicht als er veel spullen voor de deur staan. Het verschilt bij ons per vestiging of er vaak wat wordt achtergelaten', vervolgt een woordvoerder van Kringloop Den Haag. 'Wij hebben dan ook liever dat mensen hun spullen gewoon op de normale manier in de winkel aanbieden.'

Geen tweede leven

In Gouda geven ze bij Stichting Kringloop Gouda aan dat zij niet veel last hebben van achtergelaten spullen voor de deur. 'Het gebeurt heel minimaal, ik denk gemiddeld een keer per maand, dat iemand iets voor de deur zet. Wij zitten aan een doorgaande weg en hebben heel duidelijke regels aan de deur hangen rond het inleveren van spullen. Blijkbaar werkt dit, maar ik hoor wel dat het bij andere kringloopwinkels anders is.'

De Delftse Kringloopwinkel aan de Rotterdamseweg vindt ook regelmatig artikelen voor de deur. 'Al heb ik niet het gevoel dat het meer is dan vroeger', zegt een woordvoerder. 'Maar het gebeurt wel eens dat we dingen vinden als we komen. Net als de andere kringloopwinkels hebben wij dat liever ook niet. Wij zijn ook een kleine winkel, met maar een vestiging. Wij kunnen hierdoor niet alles gebruiken, dus voor ons is het lastig als mensen dan dingen achterlaten die bijvoorbeeld gerepareerd moeten worden. Wij kunnen die dingen dan geen tweede leven geven.'

LEES OOK: Leidse kringloopwinkels in de knel door gemeentelijke regels