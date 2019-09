Vrouw raakt 2.850 euro kwijt na 'hulpvraag' via WhatsApp

Een 47-jarige vrouw is voor duizenden euro's opgelicht, terwijl ze dacht dat ze een vriendin in nood hielp. Ze werd via een betaalverzoek op WhatsApp gevraagd om geld naar haar over te maken. Maar daarna bleek het WhatsApp-account van de vriendin te zijn gehackt en was het geld verdwenen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 17 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

Na onderzoek blijkt dat de vrouw uit Barneveld het geld op de rekening van iemand uit Gouda heeft overgemaakt, terwijl ze dacht dat het naar haar vriendin ging. Oplichters hebben het WhatsApp-account van de vriendin gehackt en overgenomen en het slachtoffer zover gekregen dat ze haar 'vriendin in nood' hielp, door 2.850 euro over te maken.

De Gouwenaar, de houder van de rekening waar het geld op is gestort, is kort na de fraude naar het buitenland vertrokken en is niet te achterhalen door de politie. Het geld is bij een bank in Heerenveen opgenomen. De man die dat doet, is duidelijk in beeld.

Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem