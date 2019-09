Nog gezochte overvaller tuincentrum Noordwijk gevlucht op rode scooter

De tweede verdachte van de overval op tuincentrum TuineXtra in Noordwijk is op een rode scooter richting Sassenheim gevlucht, blijkt uit bewakingsbeelden. De man wist te vluchten terwijl zijn handlanger door personeel van het tuincentrum werd overmeesterd en daarna door de politie werd aangehouden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 17 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

De overval vond plaats op donderdag 11 juli rond 8.30 uur bij het tuincentrum aan de Van Berckelweg. Personeelsleden die nietsvermoedend op hun werk kwamen, werden overrompeld door twee overvallers. Die waren kort daarvoor al via een zijdeur de winkel binnengekomen.

De handen van twee slachtoffers zijn vastgebonden met tiewraps. Een andere medewerker besloot om de confrontatie met één van de overvallers aan te gaan. Daarbij is een gevecht ontstaan, waarbij het vuurwapen van de dader is afgegaan. Er is niemand geraakt. De overvaller is vervolgens door meerdere personeelsleden in bedwang gehouden.

Tweede dader vlucht

Op datzelfde moment loopt de andere overvaller door het tuincentrum met nog een slachtoffer. Hij wil haar naar de plek brengen waar de anderen ook zijn. Als ze daar aankomen, ziet hij dat zijn handlanger is overmeesterd en gaat hij er vandoor. Hij is niet meer gevonden en heeft geen buit kunnen maken. Politieagenten hebben de andere man aangehouden. Hij zit nog vast.

De man die is gevlucht, is buiten op een rode scooter gestapt. Via de Leidsevaart is hij richting Noordwijkerhout gereden. Hij is de spoorwegovergang aan de 's Gravendamseweg overgestoken en vervolgens via de Prinsenweg richting Sassenheim gereden. Daar is hij gefilmd op de Zandslootkade. De politie hoopt dat hij wordt herkend of dat er mensen zijn die meer informatie hebben over de overval.

Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem