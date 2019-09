Wie was getuige van overval en brandstichting in Honselersdijk?

De vluchtauto is in brand gestoken | Beeld: Regio15

De politie is nog dringend op zoek naar getuigen van de overval op een geldloper in het filiaal van Albert Heijn aan de Dijkstraat in Honselersdijk. Ook mensen die hebben gezien hoe de daders na het in brand steken van hun vluchtauto verder zijn gevlucht, worden gevraagd zich te melden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 17 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

Tijdens de overval op maandag 9 september rond 9.00 uur bedreigden twee mannen een geldloper van een waardetransportbedrijf. Die was net de Albert Heijn binnengegaan met drie geldkoffers. De man moest op de grond gaan liggen en de koffers afgeven aan de mannen, die donkere regenkleding en bivakmutsen droegen.

De daders renden daarna naar buiten en stapten in een zwarte Seat Leon, waar een handlanger in zat. De auto reed weg en is kort daarna in brand gestoken vlakbij een kas op de hoek van de Gantellaan en de Mariëndijk. De politie komt graag in contact met mensen die de brandstichting hebben gezien, of die weten hoe de daders daarna zijn gevlucht.

Getuigen bij supermarkt

Ook mensen die voor de overval iets is opgevallen bij de Albert Heijn aan de Dijkstraat, worden gevraagd zich te melden. Misschien waren de daders al eerder die ochtend of in de dagen voor de overval in de buurt van de winkel.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem