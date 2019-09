Den Haag heeft miljarden nodig van Rijk voor beter ov en woningbouw

De Haagse regio heeft tweeënhalf tot drie miljard euro nodig van het Rijk om te voorkomen dat het gebied in de toekomst dichtslibt. De stad doet aan de vooravond van Prinsjesdag een dringend beroep op het kabinet om dat geld beschikbaar te stellen voor investeringen in onder meer een sneller en beter openbaar vervoer én woningbouw. 'Dit is voor de toekomst van ons land', zeggen de Haagse wethouders Robert van Asten en Boudewijn Revis.

Al weken gonst het op het Binnenhof van de geruchten dat het kabinet dinsdag op Prinsjesdag een investeringsfonds in het leven roept om de Nederlandse economie te versterken. Tientallen miljarden euro's zou de coalitie daarin willen stoppen. De regio Den Haag zou daarvan graag gebruik willen maken, zegt wethouder Van Asten (D66, mobiliteit).

Hij schreef afgelopen weekeinde een uitgebreide brief aan de gemeenteraad met de plannen voor het openbaar vervoer voor de korte en lange termijn. Kern is dat het verkeer compleet vastloopt als er niets gebeurt. Den Haag krijgt er de komende jaren nog veel nieuwe inwoners bij, maar voor nog heel veel meer auto's is simpelweg geen plek. Daarom zijn flinke investeringen nodig in verbetering van bestaande en aanleg van nieuwe tram- of lightraillijnen.

Buiten de stadsgrenzen

Den Haag is bereid daaraan zelf flink bij te betalen. De stad rekent op honderden miljoenen euro's door de verkoop van de Eneco-aandelen. De helft van dat bedrag gaat naar ov. Maar het is niet genoeg om alle wensen te bekostigen. 'Daarom kijken naar het investeringsfonds van het Rijk', aldus de wethouder. Volgens hem is er rond de tweeënhalf á drie miljard nodig voor de regio Den Haag. Het effect daarvan is te merken ver buiten de stadsgrenzen. 'Deze investering helpt de economie van het land', stelt hij.

Zijn collega Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling en wonen) zegt dat de gemeente Den Haag er afgelopen tijd veel aan heeft gedaan om bij het kabinet duidelijk te maken dat investeringen in een sterke stad zorgen voor een sterk land.

Strategisch bouwen

Volgens hem heeft Den Haag ook geld nodig van het kabinet voor woningbouw. De stad heeft ervoor gekozen om niet 'ieder grasveldje' te bebouwen, maar dat meer strategisch te doen, in de buurt van bijvoorbeeld stations en de binnenstad. 'Dat zijn moeilijke plekken, dat zijn dure plekken en daarbij hebben we dus hulp van het rijk nodig.'

Ook Revis benadrukt dat van extra geld van het Rijk voor de regio Den Haag het hele land kan profiteren. 'Een gezonde stad, daar heeft het hele land plezier van. Minder uitkeringen, minder sociale problemen, een sterke economie: dat is gewoon een goede investering, ook voor het kabinet. Investeren in een stad is investeren in een gezond land.'

Kansen missen

Als dat niet gebeurt, wil dat niet zeggen dat Den Haag helemaal niet kan investeren. Alleen gaat het tempo dan fors omlaag. 'Dat is even slikken, maar we gaan wel door,' aldus Revis. Zijn collega Van Asten: 'Dat zou zonde zijn. Dan gaan we kan kansen missen. En krijgen we niet de verbindingen waar Den Haag om schreeuwt.'