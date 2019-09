Wethouder Rijswijk: 'Oudste overdekte winkelcentrum Bogaard wordt groen stadscentrum'

Eén derde minder winkelruimte, meer groen en torenflats met appartementen. Dat zijn de hoofdlijnen van het masterplan voor het nieuwe winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk. Het oudste overdekte winkelcentrum van Nederland moet nodig op de schop. Veel winkels staan leeg terwijl Rijswijk hoge woningnood heeft. Dus slaat de gemeente twee vliegen in één klap.

'Veel te hoog. We zijn Rijswijk maar, we hoeven geen Haagse skyline', zegt een kritische buurtbewoner in het stadhuis. De buurt kon daar maandagavond voor het eerst kennismaken met de plannen. 'Wel goed dat er minder winkels zijn', vindt een ander. 'Die tijd is voorbij, veel kleine winkeltjes zijn hun handel kwijt aan internet.' 'Ik ben wel benieuwd hoe de wind tussen die gebouwen gaat waaien', zegt een buurman van de overkant. 'Als die torenflat daar komt, kijk ik er op uit, en ik wil weten of ik er minder zon en meer wind door krijg.'

Wethouder Armand van de Laar (D66, Ruimtelijke Ordening en Stadsbeheer) is tevreden dat zijn masterplan zoveel belangstelling trekt. Tientallen mensen staan gebogen over de maquette en tekeningen. 'We hebben vooral gekeken naar de behoefte van de burgers: meer woonruimte, meer groen en minder winkels', zegt hij. 'Vroeger in de jaren '70 was het het eerste overdekte winkelcentrum van Nederland, het wordt nu een echt groen stadscentrum voor Rijswijk en omgeving.' De plannen liggen nog tot 17 oktober ter inzage in het stadhuis. Tot die tijd kunnen Rijswijkers hun commentaar leveren.

LEES OOK: IN BEELD: Troosteloze lege winkelcentra