Prinsjesdag: eerste fans langs de route en touwen in de tramrails

'Ogen op het publiek'

De agenten mogen alleen naar het publiek kijken, krijgen ze als specifieke instructie mee. Veiligheid gaat boven alles, 'dus de Glazen Koets kijk je maar 's avonds op tv terug'.





Breeuwen, weet jij wat dat is?

Het plaatsen van touwen in de tramrails, zodat de wielen van de koetsen niet vast komen te zitten en de paarden niet uitglijden.



Koning met of zonder baard?

De eerste fans waren er vroeg bij, om 7.00 uur stonden ze al voor paleis Noordeinde. Met hoedjes op of gezellig in het oranje gekleed vinden ze het geen probleem uren te wachten tot de Glazen Koets voorbij komt rijden.



Gouden Koets

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zitten dit jaar weer in de Glazen Koets, want de Gouden Koets ligt helemaal uit elkaar voor restauratie.

Niet iedereen hoeft vroeg op voor een mooi plekje

Honderden agenten in de stad

Om de veiligheid van de stoet en het publiek te waarborgen, zijn er honderden agenten op de been, zowel in uniform als undercover. Een deel van die agenten heeft een eigen vak toegewezen gekregen, vertelt agent Johan: 'De hele route is opgedeeld in verschillende vakken die allemaal in de gaten worden gehouden door een agent.' Kijken naar de koets is er dus niet bij voor Johan. 'Juist op dat moment moet je alert zijn. Wie naar de koning wil kijken, kan dat beter thuis voor de televisie doen.'

Hopelijk hebben de lakeien de inbus gevonden...

Plein is spik en span

Terwijl de eerste fans zich al verzamelen langs de route ('ik hoop de baard van de koning te zien'), gaan de schoonmakers nog een keer over de route heen. Schoonmaker Ron Baun veegt al 25 jaar het plein voor paleis Noordeinde. Ook de afgelopen twee weken heeft hij zich weer ingezet om alle peuken, propjes en andere rotzooi te verwijderen. Dat is goed te zien: het plein is helemaal spik en span.



Tassencontrole

Neem geen rugzak mee de stad in als je naar Prinsjesdag gaat, waarschuwt de politie. Je doet er dan langer over om langs de controles te komen. Doe je spullen in een linnen of plastic tasje, zo adviseert de politie.

Voor de 70ste keer wordt de stoet op Prinsjesdag begeleid door de bereden politie. Ze deelden een filmpje van het oefenen, waarbij het paard met de trommels traditioneel ook weer meeloopt.



Hoe laat rijdt de Glazen Koets door het centrum van Den Haag en wanneer begint de balkonscène? Het programma van Prinsjesdag:

12.45 - Glazen Koets rijdt van de Koninklijke Stallen naar Paleis Noordeinde

13.00 - Vertrek rijtoer koninklijke stoet van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof

13.15 - Troonrede Ridderzaal

13.50 - Glazen Koets vertrekt vanaf het Binnenhof richting Paleis Noordeinde

14.00 - Balkonscène Paleis Noordeinde

Wat gebeurt er precies vandaag?

Prinsjesdag is de dag waarop de koning(in) naar het parlement komt om de troonrede voor te lezen. Dit gebeurde voor het eerst op 2 mei 1814 en vanaf 1904 op de huidige locatie: de Ridderzaal. In de troonrede wordt uiteengezet hoe het land ervoor staat en welke plannen de regering heeft. Op Prinsjesdag wordt ook de begroting voor het komende jaar ingediend.

Niet alleen onze vorst heeft een belangrijke rol tijdens Prinsjesdag, ook de minister van Financiën. Rond 15.00 uur biedt de minister van Financiën in de plenaire zaal van de Tweede Kamer het bekende koffertje aan. In het koffertje zitten de miljoenennota en de rijksbegroting. In de rijksbegroting staan de voorstellen voor uitgaven, verplichtingen en inkomsten van de rijksoverheid voor het komende jaar, per ministerie. De miljoenennota geeft een toelichting op de rijksbegroting. In de miljoenennota worden de belangrijkste plannen en keuzes van de regering samengevat, en wat deze plannen kosten. Daarnaast wordt de economische en financiële situatie van Nederland beschreven.

Bijzondere hoedjes

Naast het officiële gedeelte draait deze dinsdag toch ook een beetje om zien en gezien worden. Voor velen is Prinsjesdag vooral het feest der hoedjes. De afgelopen jaren hebben we behoorlijk wat verschillende exemplaren zien voorbijkomen. Wat dacht je van de prachtige hoed van Máxima in 2018 of de protesthoed van Marianne Thieme uit 2011.

Een andere traditie die voorafgaat aan Prinsjesdag is de schriktraining op het Scheveningse strand. Maandag werden de paarden en ruiters daar voorbereid op de drukte als ze meelopen met de koninklijke stoet. Om te voorkomen dat paarden dan onrustig worden en op hol slaan, wordt er dan oefenmunitie en worden er rookbommen afgestoken. Ook wordt het publiek aangemoedigd om zoveel mogelijk geluid te maken.

Alle praktische info

Ben jij van plan om zoveel mogelijk hoedjes te bewonderen? Of wil je graag langs de route van de Glazen Koets staan? In dit artikel vind je alle praktische informatie als je van plan bent de stad in te gaan.