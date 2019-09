Hoedjes op Prinsjesdag: politici showen trots hun outfit

Zonder de hoedjes zou Prinsjesdag toch wat minder glans hebben. In dit artikel laten we je de hele dag de mooiste hoedjes zien.

Stuk in je kraag

Handig als je achterburen in de Ridderzaal niet weten wat voor dag het is.



Drievrouwschap

Minister, staatssecretaris en secretaris-generaal, hoedjes dragen ze allemaal

PVV

De dames dragen zwierige hoeden en de man degelijke bruine schoenen.

Zeewier

Carla Dik-Faber van de ChristenUnie draagt elk jaar een bijzondere outfit. Dit jaar gaat ze voor zeewier, lekker duurzaam, volgens haar. We krijgen spontaan in sushi.

Kleurrijk met aziatische toets

Koningsblauw

Ombudsvrouwen

Namens de Nationale Ombudsman reizen twee vrouwen met hoed naar Den Haag

Hoedje van 'de meisjes van 50+'

Trots twittert voorman henk Krol een foto van 'zijn' meisjes'.



Dochter Janna

Vrolijkgebloemd mag dochter Janna, zonder hoedje mee met moeder, minister Sigrid Kaag (D66)



Fuchsia

Ook burgemeester Pauline Krikke is klaar voor Prinsjesdag in haar opvallend felle outfit.

Fuchsia is populair deze Prinsjesdag. Ook D66-Kamerlid Pia Dijkstra heeft een fuchsia-outfit. Zij draagt alleen geen hoed omdat ze in de commissie van in- en uitgeleide zit. Die commissie verwelkomt en begeleidt de koning en koningin in de Ridderzaal.

Ontwerper uit Oegstgeest

Dilan Yesilgoz (VVD) draagt een jurk van ontwerper uit Oegstgeest. Achmed Oso is opgegroeid in Syrië en heeft sinds 2008 een winkel in Oegstgeest.



Degelijk rood en wit

Met een zomerse crémehoed rode rok is Vera Bergkamp (D66) er klaar voor.



'Legerkleding' voor minister van Defensie

Het hoedje en de rest van de outfit van Ank Bijleveld, minister van Defensie, is gemaakt van oude legerkleding. Thema, 75 jaar vrijheid en 75 jaar vrouwen bij de krijgsmacht.

De geschiedenis van de hoedjes

Erica Terpstra startte de traditie in 1977 toen ze als jong Kamerlid voor de VVD haar eerste Prinsjesdag meemaakte. Als Leidse met haar wortels in de corporale studentenwereld was ze gewend aan het dragen van hoeden. Die bewuste derde dinsdag waren er nog weinig hoofden bedekt, inmiddels is het hoedje onlosmakelijk verbonden met deze dag.

Erica Terpstra in 2014



Moeder en dochter zijn er weer vroeg bij op Paleis Noordeinde, ieder jaar maken ze weer nieuwe hoeden.Prinsjesdag 2019Prinsjesdag 2018

Hoewel de hoeden exclusief aan de vrouwen lijken voorbehouden maken de mannen de laatste jaren een eigen statement met de schoenen. Dus hou je ogen niet alleen gericht op de hoofden, kijk ook naar de voeten.

Schoenen van de koning (l) en minister Hugo de Jong (r)