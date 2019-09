Opluchting in Schilderswijk na commotie over Bureau Hoefkade

'Eigenlijk gaat het de laatste twee jaar steeds beter.' Een ondernemer met een zaak aan de Hoefkade in Den Haag reageert op de commotie die is ontstaan rond het politiebureau in de straat. Vier tot acht agenten zijn overgeplaatst omdat ze zich schuldig maakten aan racisme en buitensporig geweld tegen arrestanten. 'Als je vervelend bent en je wordt opgepakt, oké, maar ze hoeven er geen 'kutmarokkaan' bij te zeggen', moppert één van de klanten in de zaak.

Er is opluchting onder buurtbewoners over het feit dat de misstanden op het bureau naar buiten zijn gekomen. 'Het voelt als erkenning voor wat we al jaren zeggen', aldus dezelfde ondernemer. Maar opluchting is er niet over het feit dat de 'rotte appels' zijn overgeplaatst. 'Want je weet nooit wat je er voor terug krijgt, en bovendien, zijn ze nu echt allemaal weg?' De winkelier wil niet met naam genoemd worden, uit angst voor gedoe met de politie: 'Komen ze extra controleren of ik niet een minuut te laat dicht ga'.

Volgens Control Alt Delete, een organisatie die zich inzet voor eerlijk en effectief politiewerk, zijn er nog veel vragen over de zaak. Er waren agenten die zichzelf 'Marokkanenverdelgers' noemden. Deze agenten zijn vandaag de dag nog steeds werkzaam in de eenheid Den Haag. Als deze misstand niet leidt tot direct ontslag, wat dan wel? De huidige cultuur op het bureau Hoefkade is nog niet veilig genoeg. De agenten die aan de bel hebben getrokken, zijn op eigen verzoek overgeplaatst naar een ander team. Zij moeten zo snel mogelijk kunnen terugkeren en wie daar moeite heeft, die moet juist weg.'

Verhoudingen verbeterd

Toch lijkt de consensus op straat dat de verhoudingen tussen de politie en de buurt zijn verbeterd: 'De wijkagent is goud waard, en ook de wachtcomandant is van goeie wil, maar ze hebben daarbinnen onderling een probleem', wijst de ondernemer naar het bureau. Een andere ondernemer een paar blokken verderop heeft wel begrip voor de politie: 'Als je hier hard je werk doet en je wordt dan nog uitgelachen ook dan heb je op een geven moment een grens. En als iemand zich verzet bij zijn arrestatie en die krijgt een klap dan snap ik dat wel. Mensen moeten zich gewoon aan de regels houden.'

Volgens de klant in de zaak is er weliswaar verbetering, maar is het nog altijd onvoldoende: 'Je wordt aangehouden, ze zetten je in een politieauto, je krijgt een paar klappen en dan zetten ze je weer op straat. En niemand doet aangifte, want daar doen ze toch niks mee. Bovendien, de agenten waar wij wat aan hadden zijn ook weg.'

Imago

Hij doelt op de politiemensen die de misstanden aan de kaak probeerden te stellen. Ook die zijn overgeplaatst. 'En het is zo slecht voor het imago van de Schilderswijk', verzucht de ondernemer, 'zijn we weer negatief in het nieuws, en nu niet door boeven of IS, maar door de politie'.

LEES OOK: Onderzoek naar wangedrag bij politie Den Haag: 'We kunnen dit niet accepteren'