HOME Noordwijk gaat weer open na vondst explosief

Uitgaansgelegenheid HOME in Noordwijk mag komend weekend weer open. Dat heeft burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld na overleg met politie en Openbaar Ministerie besloten. De club moest haar deuren sluiten nadat er een explosief was gevonden. Eigenaar Robert Ruigrok is blij dat hij zijn gasten weer mag verwelkomen. 'Je hebt een gevoel van onmacht, want het is een situatie waar je zelf niet voor kiest.'

Discotheek HOME moest op 6 augustus dicht nadat er een explosief werd gevonden voor de deur. In dezelfde nacht ontplofte er ook een explosief bij de woning van Ruigrok. Voor de gemeente reden om de discotheek onmiddellijk voor twee weken te sluiten. Deze periode werd door de burgemeester vervolgens met vier weken verlengd, 'om de openbare orde en veiligheid de komende weken verder te herstellen en te waarborgen'.

Na zes weken komt er vrijdag een einde aan de gedwongen sluiting. 'Ik mag eigenlijk donderdag al weer open', vertelt Ruigrok. 'Maar ik heb die dag nodig om alles klaar te maken. Dus we hebben besloten pas vrijdag weer open te gaan. Het was wel nodig ook dat we weer open mogen, want veel langer hadden we het niet volgehouden ook. Maar ik ben blij dat we opengaan. Het is een situatie waar je natuurlijk zelf niet voor kiest. Je bent onmachtig. Dus het is fijn dat de burgemeester zo reëel is dat er geen gevaar meer is en dat we open mogen.'

Kort geding

Ruigrok legde zich bij de eerste sluiting van twee weken neer. 'We willen het onderzoek niet in de weg lopen en daarom is het verstandig onze deuren twee weken te sluiten', liet hij vlak na de vondst van de explosieven weten. De verlenging van de gedwongen sluiting vond de exploitant te ver gaan en daarom spande hij een kort geding aan tegen de gemeente, maar dat verloor hij, waardoor hij tot vrijdag moet wachten voor hij HOME weer mag openen.

HOME heeft de afgelopen zes weken gebruikt om extra maatregelen te nemen om de veiligheid rond de discotheek te verbeteren. 'Zoals we ook bij de voorzieningenrechter hebben aangegeven hebben we diverse zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen. Zo hebben we extra camera's opgehangen en gaan we extra beveiligers inzetten. Wij hebben er daarom alle vertrouwen in dat we onze bezoekers een veilige avond kunnen bezorgen.'

Geen verdachten aangehouden

Voor de gemeente Noordwijk zijn deze maatregelen voldoende om de gelegenheid weer open te laten gaan. 'Er is gisteren driehoeksoverleg geweest tussen de burgemeester, politie en het OM. Daarin is besloten om de sluiting van HOME niet te verlengen. Dus met ingang van woensdag mag HOME weer open voor publiek', vertelt een woordvoerder van de gemeente, die niet op de inhoudelijke redenen in wil gaan waarom de sluiting niet wordt verlengd.

Het onderzoek naar de gevonden explosieven loopt ondanks de opening van HOME nog gewoon door. Het Openbaar Ministerie laat weten dat er nog geen verdachten zijn aangehouden.

