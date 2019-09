Dodelijke steekpartij bij uitvaart in Den Haag

Een van de twee mensen die dinsdagochtend werden neergestoken bij het terrein van de Turks Islamitische Culturele Stichting in Den Haag is overleden. Het gaat om een 44-jarige man uit Den Haag. Dat meldt de politie. Het tweede slachtoffer is een man van 36, hij is naar een ziekenhuis gebracht.

De steekpartij op de Paardenbergstraat in Transvaal vond rond 10.00 uur plaats. Volgens de voorzitter van de stichting gebeurde de steekpartij tijdens een ceremonie vlak voor een uitvaart bij de Turks Islamitische Culturele Stichting. Die gaat nu niet door. 'Er is een hele hoop verdriet', laat een ooggetuige weten. 'Veel mensen zijn in tranen.'

Een deel van de straat werd afgezet. Vanwege de ernst van de situatie werden een traumahelikopter en drie ambulances opgeroepen. Ook de politie is aanwezig.

Verdachte gevlucht

'De verdachte is gevlucht', meldt een politiewoordvoerder. Het zou gaan om een kale man van ongeveer 50 jaar oud. Zijn identiteit is bekend. De steekpartij vloeit voort uit een familieruzie, zegt voorzitter Tahsin Cetinkaya van de Stichting. Het dodelijke slachtoffer zou er tussen zijn gesprongen om de ruzie te sussen.

De uitvaart die er eigenlijk zou plaatsvinden is niet doorgegaan. Die was voor een oudere man die gisteren is overleden aan een hartaanval. Het dodelijke slachtoffer van de steekpartij is volgens Cetinkaya de neef van de man voor wie de uitvaart was. De dader zou een zwager zijn. Het gewonde slachtoffer is volgens Cetinkaya buiten levensgevaar.