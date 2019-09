'We hebben de omerta doorbroken', documentaire over moord op Haagse Rinus

Het rechercheteam dat de moord op Hagenaar Rini van Setten onderzocht, doet woensdagavond een boekje open in het tv-programma De Zaak van je Leven van Omroep WNL. Het lichaam van Rini, ook bekend als Haagse Rinus, werd in februari 2013 gevonden langs de Lekdijk-West in Bergambacht. Rechercheurs en de officier van justitie vertellen hoe het is gelukt om de moord, die een link met motorclub Satudarah had, op te lossen. Ze zijn er in geslaagd om de omerta, de zwijgplicht, van leden van de motorclub te verbreken. 'Wij zaten op de eerste rij om te kijken wat er allemaal binnen Satudarah gebeurt.'

Het lichaam van Haagse Rinus wordt op 8 februari 2013 door een voorbijganger gevonden onderaan de Lekdijk. Hij is door het hoofd geschoten, maar wat de rechercheurs opvalt, is dat er geen bloed op het plaats delict ligt. Daardoor rijst meteen het vermoeden dat Rini ergens anders is vermoord en vervolgens langs de Lek is achtergelaten. In de buurt van het lichaam liggen startkabels, sleepkabels en een mes.

Het is snel duidelijk dat het om de bijna twee meter lange en 140 kilo zware Rini van Setten gaat. In zijn kleding wordt een bonnetje van de apk van zijn auto gevonden. Als zijn moeder en zus vervolgens aangifte doen van vermissing, is de identificatie snel een feit. Rechercheurs gaan aan de slag om te achterhalen wat er met hem is gebeurd.

Afspraak op Scheveningen

Rini was een bekende verschijning in Den Haag: hij was actief als portier en glazenwasser. Als de recherche zijn gangen nagaat, blijkt dat hij twee dagen voor zijn dood in Zoetermeer is geweest om te handelen in oud ijzer. Die avond zou hij volgens getuigen een afspraak op Scheveningen hebben, maar met wie is dan nog niet bekend.

De politie doet onderzoek naar het leven en naar bekenden van Rini in de zoektocht naar een mogelijk motief: wie zou hem iets aan willen doen? Ze stuiten op een YouTube-filmpje waarin een anonieme verschijning roept: 'Yo Rini. Als ik je de volgende keer zie gaat je kop eraf!' Het wordt nooit duidelijk wie dat filmpje heeft gemaakt en waarom.

'De hele Satudarah-club praat niet'

Het onderzoeksteam vertelt in de uitzending van De Zaak van je Leven hoe de drie verdachten Raymond K., Bram G. en Ronald D. in beeld zijn gekomen. Alle drie de mannen zijn lid van motorclub Satudarah en getuigen vertellen de politie dat Rini daar ook lid van wilde worden. De mogelijke link met Satudarah zorgt voor een lastige situatie voor de recherche. 'De hele Satudarah-club praat niet. Aan ons de taak, hoe moeilijk ook, om deze omerta te doorbreken en de moord op te lossen', zegt rechercheur Margriet Breemer.

Officier van justitie Petra Gruppelaar ziet het door de link met Satudarah somber in: 'Eigenlijk krijg je altijd te horen: zo'n onderzoek ga je niet oplossen.' Na 3,5 maand onderzoek lijkt er te weinig bewijs tegen de verdachten. 'Als Satudarah niet was betrokken in deze zaak, was hij al eerder stilgelegd. Dan was hij niet opgelost', zegt Gruppelaar.

'Toen vielen wij stil'

Uiteindelijk worden verdachten Raymond, Bram en Ronald in een alles-of-niets-poging aangehouden, maar niemand wil iets verklaren. Doorzoekingen van hun woningen, het clubhuis van Satudarah en de heimelijk in beslag genomen bestelbus waarin Rini's lichaam mogelijk zou zijn vervoerd, leveren niets op. Er wordt geen druppel bloed of ander spoor van de moord gevonden.

De recherche heeft dan nog een troef in handen: een mes dat vlakbij het lichaam van Rini is gevonden. Er blijkt DNA van ene Machiel op te zitten, een kopstuk van de Haagse Satudarah. Als de recherche hem ermee confronteert, leidt dat tegen alle verwachtingen in tot resultaat. Hij is onschuldig en besluit om alles te vertellen wat hij weet. Daarmee verbreekt hij de loyaliteit met de club. 'Toen vielen wij stil', zegt rechercheur Margriet Breemer.

Daders veroordeeld

Machiel geeft de recherche genoeg puzzelstukjes om de moord op te lossen. Uiteindelijk blijkt dat Rini tijdens een ruzie in een huis op Scheveningen door Raymond K. is doodgeschoten en dat zijn lichaam de volgende dag langs de Lekdijk is gedumpt.

Drie mannen worden door de rechtbank veroordeeld tot celstraffen van 10 jaar (Raymond K.), 15 maanden (Ronald D.) en 6 maanden (Bram G.). Het zorgt voor voldoening bij het rechercheteam: 'We hebben de omerta doorbroken. Heel bijzonder. Goed om dat te hebben gedaan.'

De Zaak van je Leven is woensdagavond om 20.25 uur te zien op NPO2.