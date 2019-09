Hagenaar (71) overleden na mishandeling op straat

Een 71-jarige man uit Den Haag is overleden na een mishandeling. Dat bevestigt de politie aan Omroep West. Het slachtoffer raakte maandagmiddag gewond nadat hij was belaagd op de Willem de Zwijgerlaan in Den Haag. De politie is op zoek naar een groep jongeren die mogelijk iets met de zaak te maken hebben.

Volgens de politie werd de man maandag rond 16.00 uur onwel in zijn huis aan de Blois van Treslongstraat. Hij had zijn vrouw kort daarvoor verteld dat hij zou zijn mishandeld. De man werd nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis.

De politie heeft nog niemand aangehouden. Ook is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de politie is wel duidelijk dat de man is mishandeld. Een groot team van rechercheurs doet op dit moment onderzoek. Over de doodsoorzaak van de man is nog niets bekend.