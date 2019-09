Hillegomse 'Wolf of Wall Street' voor rechter in cokezaak

Bij de rechtbank in Den Bosch is dinsdag het proces tegen Florian van L. begonnen. De inwoner van Hillegom stond jarenlang bekend als de Nederlandse 'Wolf of Wall Street'. Na zijn loopbaan op de beurs gooide hij volgens het OM zijn leven om. Hij wordt verdacht van het smokkelen van vijfduizend kilo cocaïne. Van L. ontkent elke betrokkenheid.

De rechtszaak tegen Van L. is een ingewikkelde en omvangrijke. De bekende zakenman zou via verschillende onderaannemers duizenden kilo's cocaïne naar Nederland en België hebben gesmokkeld. Door de ingewikkelde structuur met tussenpersonen en katvangers wordt het een uitgebreid proces. In totaal staan negen verdachten terecht tijdens deze rechtszaak, waar de rechtbank achttien dagen voor heeft uitgetrokken.

In twee eerdere rechtszaken rond deze drugstransporten werden eerder al vijf mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van maximaal negen jaar. De verdachten die nu voor de rechtbank in Den Bosch staan worden gezien als de personen aan de top van de ladder, waarbij Van L. samen met zijn zakenpartner Thomas K. de hoofdverdachte is. Uit de eerdere zaken kwam naar voren dat Van L. een poging gedaan zou hebben een drugstransport op te zetten met de beruchte Mexicaanse crimineel El Chapo.

Bananen en ananassap

Tijdens de rechtszaak worden drie drugstransporten behandeld. De verdachten zouden in juli 2015 twee transporten vanuit Colombia naar Antwerpen hebben verzorgd, waarbij 4200 kilo coke werd verstopt in dozen met bananen. Die bananen gingen vervolgens naar Geleen. In december van hetzelfde jaar onderschepte de politie in Raamsdonksveer ook nog een transport van duizend kilo cocaïne in een zending ananassap.

Van L. ontkent betrokken te zijn bij de drugshandel. Hij stond samen met medeverdachte K. aan het hoofd van Dutch Global Trading Company (DGTC). Volgens justitie is dat bedrijf verantwoordelijk voor de zending. 'Ik had nooit in DGTC moeten stappen', zei de inwoner van Hillegom eerder tijdens een pro forma-zitting. Hij zei niet goed over de stap nagedacht te hebben, omdat zijn vader net was overleden, en niet op de hoogte te zijn van de drugstransporten.

'Met danseresjes naar tropisch eiland'

Volgens het OM is Van L. ten onder gegaan aan zijn eigen hebzucht. Hij begon zijn loopbaan als beurshandelaar bij het Amerikaanse Merrill Lynch. In 2013 kwam de film The Wolf of Wall Street uit, waarin Leonardo DiCaprio een beursmakelaar speelt die in korte tijd miljoenen verdient en een bijbehorende extravagante levenssstijl heeft.

RTL Nieuws ging op zoek naar de Nederlandse Wolf of Wall Street, en kwam bij Van L. uit. 'We hadden een groep mannen genaamd het klasje. Elk succes vierden we met elkaar. Keihard. Dan charterden we een vliegtuig en gingen we met wat danseresjes naar een tropisch eiland.'

Beslag villa

Aan dat 'succes' lijkt nu een einde gekomen te zijn. Het OM heeft beslaggelegd op zijn kapitale villa in Hillegom, waarbij ook een kwart miljoen euro aan contant geld werd gevonden. De komende weken moet duidelijk worden hoe Van L. aan dit geld is gekomen. Als het proces in Den Bosch volgens schema verloopt dan hoort de voormalig zakenman op 3 oktober de strafeis. De uitspraak wordt pas begin november verwacht.