Turkse stichting 'betreurt' dodelijke steekpartij: 'We wensen nabestaanden veel sterkte toe'

Het bestuur en de leden van de Turks-Islamitische Culturele Stichting waar dinsdag een dodelijke steekpartij plaatsvond, betreuren de gebeurtenis en distantiƫren zich ervan. De steekpartij vond plaats op de binnenplaats van het gebouw waar de stichting gevestigd is. De stichting verzorgde daar een uitvaart, waar het incident aan vooraf ging. 'De gebeurtenis is onacceptabel en past niet binnen de normen en waarden van de stichting', schrijft voorzitter Tahsin Cetinkaya.

Bij de dodelijke steekpartij dinsdagmorgen in de wijk Transvaal kwam een 44-jarige man uit Den Haag om het leven. Ook raakte een 36-jarige man gewond. 'We wensen de nabestaanden veel sterkte toe tijdens het verwerken van dit trieste voorval', aldus de voorzitter van de stichting in een brief waarop hij reageert op de gebeurtenis. 'De stichting zal alle medewerking verlenen aan de hulpverleners en autoriteiten. Ook de familie zal in harmonie opgevangen worden en steun krijgen.'

De verdachte is gevlucht, meldt de politie. Het zou gaan om een kale man van ongeveer 50 jaar oud. Zijn identiteit is bekend. De steekpartij vloeit voort uit een familieruzie, zegt Cetinkaya. Het dodelijke slachtoffer zou er tussen zijn gesprongen om de ruzie te sussen. De uitvaart die er eigenlijk zou plaatsvinden is niet doorgegaan. Die was voor een oudere man die gisteren is overleden aan een hartaanval.

