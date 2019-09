Gemeente Alphen onderzoekt verkoop en exploitatie Theater Castellum

Theater Castellum in Alphen aan den Rijn wordt mogelijk op termijn verkocht. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. De gemeente laat onderzoeken of het theater mogelijk deels of volledig kan worden geƫxploiteerd door cultuurondernemers en of het verkocht kan worden aan een externe partij. Uitgangspunt daarbij is wel dat het pand een culturele bestemming houdt.

De gemeente wil met het aantrekken van cultuurondernemers of de verkoop van het pand dat Castellum op termijn een sluitende exploitatie heeft, zonder subsidie of investeringen van de gemeente. De huidige structuur is volgens de gemeente niet meer wenselijk. Toch moet het pand uitsluitend een culturele bestemming behouden, omdat meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat andere invullingen - zoals toevoegen van horeca of kantoorruimte - niet passen.

Castellum moet daarnaast verbouwd worden. Dat is volgens het gemeentebestuur de enige optie om tot een optimaal gebruik van het pand te komen. 'Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat dat een verstandige investering is. Deze investering verdient zichzelf terug', zegt wethouder Leo Maat (GroenLinks) tegen mediapartner Studio Alphen. Het gaat in totaal om 2,6 miljoen euro. Daarbij zijn er plannen om de ingang te verplaatsen, aanpassingen aan de foyer te doen en noodzakelijk onderhoud uit te voeren.

Poppodium

Bovendien wordt er een plan uitgewerkt voor een mogelijk poppodium in de kleine zaal van het theater, staat in de vernieuwde cultuurvisie van wethouder Leo Maat. 'Daar kunnen de stoelen worden weggeschoven, dus is er genoeg plek om te dansen', zegt hij. Om daar een poppodium te kunnen realiseren houdt Maat wel rekening met een aantal investeringen. 'Dan moet je denken aan het aanpassen van de geluids- en lichtinstallaties en de ventilatietechniek. In totaal een investering van zo'n 800.000 euro.'

Ook is in de verbouwingsplannen rekening gehouden met de verhuizingen van de lokale publieke omroep Studio Alphen naar het theater. De gemeenteraad buigt zich in oktober over de plannen. Als de raad akkoord is, dan wordt Theater Castellum van juni tot en met oktober 2020 verbouwd.