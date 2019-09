Wilfried Kanon verlaat ADO Den Haag voor Egyptische club

Kanon kwam in de zomer van 2013 naar ADO, waar de 34-voudig international van Ivoorkust uitgroeide tot een gewaardeerde speler. De verdediger stapt na 130 wedstrijden in het groen-gele shirt, waarin hij drie goals scoorde en zes assists leverde, over naar Pyramids FC dat vorig seizoen als derde eindigde in de Egyptische competitie.

Manager Voetbalzaken Jeffrey van As kijkt met een positief gevoel terug op de periode van Kanon bij ADO, maar weet dat de tijd voor de verdediger rijp was om een stap te maken. 'Wilfried is met zijn power en uitstraling de afgelopen jaren van grote waarde geweest voor onze club. Het is mooi dat wij zo lang hebben kunnen beschikken over een volwaardig international van Ivoorkust', aldus Van As die Shaquille Pinas een uitstekende vervanger vindt voor Kanon. 'Shaquille stond tot dusver elke wedstrijd in de basis en heeft laten zien dat hij er klaar voor is.'

LEES OOK: Transferperikelen en gebrek aan tegenstand: ADO beleeft 'rommelige' voorbereiding