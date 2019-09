Alphen maakt zich op voor jaarmarkt: 'Mensen worden deze editie steeds verrast'

Dinsdag was het de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. Maar in Alphen aan den Rijn leven ze meer toe naar de derde woensdag van september. Dan is het namelijk tijd voor de jaarmarkt. De Alphense jaarmaarkt is de grootste van Nederland.

Hans van Beek is de voorzitter van de Stichting Jaarmarkt en was woensdag al vroeg op pad om de puntjes op de i te zetten. 'We hebben een variatie aan marktkramen. Daarnaast komen bezoekers attracties tegen op de route en een podium met artiesten. De mensen worden steeds weer verrast.'

'Het is niet onze ambitie om de grootste jaarmarkt van Nederland te zijn', benadrukt Van Beek. 'Wel om de beste te zijn.' Om dit voor elkaar te krijgen heeft de organisatie vorig jaar wat veranderingen doorgevoerd. Zo kwam er meer diversiteit in het aanbod op de markt. Nieuw dit jaar is het Boskoopplein, waarmee de fusie tussen Alphen en Boskoop omarmd wordt. 'Dit is een expositie van alles wat Boskoop te bieden heeft', legt de voorzitter uit. 'Fantastisch mooi.'

Mancave-spullen

Een van de mensen die een stand heeft op de Alphense jaarmarkt, is Henk van de Krol uit Drenthe. Hij is er voor het eerst. 'Ik hoorde hier via via van', vertelt hij. 'Er wordt geadverteerd met 150.000 bezoekers. Dat trekt natuurlijk wel de aandacht.' Hij heeft een aanhanger vol uiteenlopende spullen bij zich. 'Klokken, mancave-spullen, mooie borden van Queen, parkingborden... Een beetje van alles en nog wat. Allemaal uit mijn eigen verzameling.'

Verderop verkopen kinderen spulletjes op matjes. Daar staat ook Julia met haar broer. 'Wij verkopen boeken, ons oude speelgoed en kleren die we nu niet meer passen', vertelt ze. Zij komen vaker op de jaarmarkt. 'Ik vind het leuk dat je hier lekker kan rondkijken en veel plezier kan maken.'

Barry Badpak

De jaarmarkt wordt woensdagavond afgesloten met een groot feest op het Rijnplein, met onder meer het Feestteam en Barry Badpak. 'En Wolter Kroes begint om 23.00 uur aan de finale.'

