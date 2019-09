Nazomerweer in het weekend: 'Zaterdag wordt een heel mooie dag'

We moeten nog even doorbijten, maar er zijn weer mooie nazomerdagen in aantocht. Met name in het weekend, vertelt Omroep West-weerman Huub Mizee. 'Met temperaturen ruim boven de 20 graden.'

Dat is een heel verschil met het weer dat we deze woensdag hebben. Deze middag komt de temperatuur niet eens boven de 16 graden uit. 'Dat is niet zo heel veel', zegt Mizee. 'Er komt in de loop van de dag een zwak tot matige wind te staan. Er zijn wat opklaringen, maar er komen ook nog steeds wolkenvelden binnen. Die veroorzaken hier en daar een enkel buitje, in het noorden van Zuid-Holland.'

Komende nacht daalt de temperatuur naar 7 of 8 graden. Donderdag krijgen we volgens de weerman veel van hetzelfde. 'Dan zal de wind nog wat zwakker waaien. Die komt dan uit noordelijke richting. Het wordt dan ongeveer 17 graden.'

'Duidelijk beter'

Vanaf vrijdag wordt het weer volgens Mizee duidelijk beter. 'Een hogedrukgebied komt boven het oosten van ons land te liggen en dan krijgen we een hogere temperatuur. De wind wordt dan oostelijk bij ons. De wolkenvelden blijven op de Noordzee. We krijgen meer zon en dan wordt het 18 graden.'

In het weekend krijgen we zelfs temperaturen boven de 20 graden. 'Zaterdag wordt een heel mooie dag, met veel zon', zegt Mizee. 'Zondag krijgen we wat meer bewolking en misschien later op de dag een regen- of onweersbui. Maar ook dan komen de temperaturen ruim boven de 20 graden uit. Dat noem ik nazomer.'

