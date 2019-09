Baasjes overleden hond Batman mogen twee jaar geen dieren houden

Batman was een pitbull of stafford en zijn ontzielde lichaam werd op 24 juni door wandelaars ontdekt in het Wilhelminapark in Rijswijk. Het kadaver was al in staat van ontbinding. De gruwelijke vondst leidde tot woedende reacties op sociale media.

De man uit Rijswijk beweerde bij de politie nog dat hij Batman in april al via Markplaats had verkocht. Bij de Haagse rechter bekende hij woensdag dat hij met zijn vriendin Batman in juni 's nacht aan een boom had vastgebonden. 'Het was niet de bedoeling dat hij daar zou overlijden, maar dat is wel gebeurd', zei de man. 'Het was harteloos om te doen', gaf hij vervolgens toe.

Achter konijnen aan

Volgens de vrouw wilden ze Batman wegdoen omdat hij zich agressief gedroeg. Op straat had hij een andere hond in het gezicht gebeten. 'Als we hem uitlieten ging hij ook achter konijnen aan en kwam hij terug met bloed op zijn gezicht.' Ze waren met Batman naar een asiel gegaan, maar ook daar zou hij zich agressief hebben gedragen.

De vrouw hoopte dat andere mensen hem zouden vinden in het Wilhelminapark. Omdat haar vriend Batman vijftien meter van het pad in een bosje vastbond, ontdekte niemand de viervoeter. Die kwam uiteindelijk door uitdroging om het leven.

Flink geleden

'Dit is heel vreselijk', zei de rechter over de handelswijze van het Rijswijkse koppel. 'Je kunt het wel inkleuren dat de hond flink geleden moet hebben.' De rechter veroordeelde het stel tot 100 en 80 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. Dit komt ongeveer overeen met de strafeis van de officier van justitie. De aanklager beschuldigde het Rijswijkse stel van een 'gewetenloze en laffe daad'.

De zitting werd bijgewoond door een dertigtal hondenliefhebbers. 'Ze hadden in de cel moeten zitten', zei een vrouw na afloop van de zitting over het Rijswijkse koppel. Ze hield een foto van het dode lichaam van Batman omhoog. 'De straf kan mij niet hoog genoeg zijn.'