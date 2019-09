Finn en zijn broer nemen verkeerde boot mee: 'Ik schrok wel van al die politie'

Met politieboten en een helikopter werd er naar ze gezocht: Finn en zijn stiefbroer die een boot hadden meegenomen vanaf de Oranjedijk in 's-Gravenzande. Nadat de twee bootdieven waren gearresteerd werden ze meegenomen naar een politiebureau in Delft, waar ze negen uur vastzaten. Het bleek uiteindelijk een groot misverstand. 'Ik ben blij dat alles is opgelost, want ik schrok wel toen ik ineens al die politie zag', vertelt Finn.

Een langgekoesterde wens voor de 17-jarige Finn en zijn stiefbroer leek dinsdag uit te komen. 'We willen al heel lang een schuit die we kunnen opknappen, zodat we met vrienden door het Westland kunnen varen. En we hadden via een vriend een schuit gekregen die we over konden nemen.'

Dinsdagmiddag ging het duo hun nieuwe aanwinst ophalen. 'De schuit lag onder een brug aan de Oranjedijk in 's-Gravenzande. Maar toen we daar aankwamen lagen er drie schuiten. Dus wij hebben een foto gestuurd met die drie schuiten en gevraagd: "Die is het toch". Die vriend appte terug: "Ja die is het". Maar hij bedoelde dus zijn eigen schuit, terwijl wij het over een andere schuit hadden.'

Appjes

In de volle overtuiging de goede schuit te hebben, voeren de twee stiefbroers weg. 'In het Westland is het gebruikelijk dat je zo weg kunt varen. Het is alleen een kwestie van de accu vastklikken', legt Finn uit. 'We voeren langs de Maasdijk en we kregen al appjes dat we de verkeerde boot mee hadden genomen. We zijn direct omgekeerd om de schuit terug te leggen en de goede boot mee te nemen.'

Zo ver kwam het echter niet voor het duo. De eigenaar van de meegenomen schuit had de 'diefstal' al gemerkt en de politie ingeschakeld. 'We hoorden dat de politie met onder meer diverse boten en een helikopter aan het zoeken was naar ons', legt Finn uit. 'Toen we dat hoorden hebben we de boot onmiddellijk aan de kant gelegd en hebben we zelf de politie gebeld om uit te leggen dat het niet de bedoeling was en dat het een misverstand was.'

Gearresteerd

Het tweetal werd niet direct geloofd door de politie. 'De politie gaf aan dat we op onze plek moesten blijven. Toen ze bij ons aankwamen werden we direct gearresteerd', vervolgt de jongen zijn verhaal. 'We moesten naar het politiebureau in Delft waar we uiteindelijk negen uur werden vastgehouden.'

'Mijn moeder kende gelukkig het verhaal en wist dat we een schuit gingen halen. Die heeft mijn maten vervolgens gebeld en zij zijn ook allemaal naar het politiebureau in Delft gekomen om te vertellen dat het een misverstand is en dat we per ongeluk de verkeerde schuit mee hebben genomen.'

Geen strafblad

Uiteindelijk werd het duo geloofd en liep het met een sisser af. 'We hebben gelukkig geen strafblad of zo', vertelt Finn lachend. 'Het enige is dat als we met varen schade hebben gemaakt aan de schuit, dan moeten mijn stiefbroer en ik die vergoeden. Maar gelukkig is er ook geen schade. Ik ben echt heel blij dat het nu allemaal opgelost is, want ik schrok wel toen ik hoorde hoeveel politie er voor ons was.' De politie liet weten excuses aan te bieden aan de jongens.