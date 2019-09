Verkeerde grafsteen bij graf kindje Lakshmi en Rasaek: 'Zo'n fout maak je niet'

Rakshano komt bijna drie jaar geleden doodgeboren ter wereld. Hij krijgt een kindergrafje op begraafplaats Westduin in Den Haag. Maar als het gezin afgelopen weekend het graf wil bezoeken schrikken ze zich rot.

Moeder Lakshmi: 'Ér was opeens een steen van een ander kind op de grafplek van Rakshano geplaatst. Dan zakt de wereld onder je voeten vandaan. Je bent verdrietig en dan wordt je boos.' En boos is ook vader Rasaek, of eigenlijk woedend. 'Het liefst zou ik iemand zijn nek willen omdraaien. Zo'n fout maak je niet, dit is heel beledigend.'

'Begraafplaats geloofde ons eerst niet'

Het gezin zoekt gelijk contact op met mensen van de begraafplaats. Maar eerst willen die niet geloven dat er iets mis is. Lakshmi Jagesar: 'Ik heb uiteindelijk de foto's van de uitvaart en een foto bij het graf naar ze gestuurd. En toen belde een medewerker van de begraafplaats mij terug en zei: U heeft gelijk mevrouw, de steen is op de verkeerde plek gezet.'

Inmiddels is de steen weer verplaatst naar het juiste graf, maar daarmee is voor Lakshmi en Rasaek de kous nog niet af. Ze gaan een klacht indienen bij de begraafplaats en de gemeente Den Haag, die de begraafplaats Westduin beheert. Vader Rasaek: 'Het is inmiddels hersteld, maar de breuk in mijn hart zal voorlopig niet weggaan door die fout.'

Waarschuwing voor andere ouders en begraafplaats

Lakshmi: 'Ik wil voorkomen dat andere ouders dit overkomt. Zulke grote fouten kun je niet maken op een begraafplaats. Ik vind dat er nauwkeuriger mee moet worden omgegaan en dat er meer controle moet zijn om dit soort zaken te voorkomen. Ook willen we weten waar de persoonlijke spulletjes die op het graf van Rakshano stonden zijn gebleven.'

Overigens lijken niet alleen de ouders van Rakshano de dupe te zijn van de fout. Ook een ander gezin heeft mogelijk staan rouwen bij een graf dat niet van hun kindje blijkt te zijn. Toch vindt Lakshmi het merkwaardig dat hen dat niet is opgevallen. 'Als ouder weet je toch waar je kind ligt, ik begrijp dat niet', zegt Lakshmi.

Gemeente Den Haag: 'Dit had natuurlijk niet mogen gebeuren'

De gemeente Den Haag laat in een reactie weten dat de fout is gemaakt door de steenhouwer die de grafsteen heeft geplaatst. De steen was bedoeld voor het graf ernaast. 'Dat had natuurlijk niet mogen gebeuren en de gemeente snapt dat dit emoties oproept', aldus de gemeenteverklaring.

Ook laat de gemeente weten dat de medewerkers van de Haagse begraafplaatsen voortaan scherper gaan controleren of grafstenen daadwerkelijk op de juiste plek worden geplaatst.