'Overleden man (71) kreeg klappen toen hij vroeg of hij er langs mocht'

De fysiotherapeut die anoniem wil blijven, vertelt haar verhaal aan Omroep West. Tijdens de ruzie op de Willem de Zwijgerlaan is hij in zijn gezicht geslagen, weet de fysio. Zij heeft daarna nog gevraagd of de man een glaasje water wilde voor de schrik, maar dat sloeg hij af. 'Hij wilde graag naar huis', vertelt ze.

Thuis vertelde hij zijn vrouw dat hij mishandeld was. Toen hij rond 16.00 uur onwel werd is hij nog gereanimeerd maar hij overleed later in het ziekenhuis. Volgens de fysiotherapeut kreeg de man een hartaanval. De politie wil dat niet aan Omroep West bevestigen. Of er een verband is tussen de mishandeling en het overlijden is nog niet bekend. Daar doet de politie onderzoekt naar.

Getuigen

De politie onderzoekt ook of er een verband is tussen deze zaak en een mishandeling van vorige week aan de Laan van Poot, waarbij Ewout (34) een gebroken kaak opliep. Hij sprak drie mannen aan die waarschijnlijk zijn fiets wilden stelen. De politie zoekt nog getuigen.

