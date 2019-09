Soefitempel is een bijzonder gebouw in de Katwijkse Duinen: 'Wie verzint zoiets?'

Soefitempel is een bijzonder gebouw in de Katwijkse Duinen

In de duinen van Katwijk staat een bijzonder gebouw met een gelige kleur, een grote koepel en een tekening van een hart met vleugels op de muur. Het is een tempel, de Soefietempel. In het Omroep West-programma Op de Kaart wordt er een bezoek gebracht aan het opvallende bouwwerk. 'Want een soefitempel in het christelijke Katwijk... wie verzint zoiets!?'

In de tempel wordt het soefisme uitgeoefend, wat geen geloof is, maar een spirituele levenshouding. Soefi komt oorspronkelijk uit het Grieks en Arabisch en staat zowel voor wijsheid als voor zuiverheid. Er wordt gelezen uit alle heilige geschriften van verschillende geloven, want: 'Beschrijvingen als wijsheid en zuiverheid kun je nooit naar eer en geweten toeschrijven als het eigendom van één geloof.'

'Het is niet zo dat eerst de religies er waren, dat gekeken werd wat de gemeenschappelijke deler is, dat daar een strik omheen werd gedaan en dat dat dan het soefisme is', legt vrijwilliger Noor van de Soefitempel in Op de Kaart uit. 'Het gaat juist om die mystieke waarheid die we moeilijk kunnen bevatten, omdat we als mens te beperkt zijn. Dat is waar het om gaat, dat zit in ons hart.'

Twee tempels in de wereld

Toch is het christelijke Katwijk een opvallende plek om een soefitempel te bouwen, helemaal als je weet dat er slechts twee soefitempels op de wereld zijn. De ander staat in Zuid-Afrika. 'Wie verzint zoiets?' vraagt Op de Kaart-presentator Jet Sol zich af. 'Oprichter Hazrat Inayat Khan bracht het soefisme naar het Westen. Hij kreeg hier een spirituele ervaring en noemde deze plek Murad Hassil, wat iets als vervuller van wensen betekent', vertelt Noor. 'Dit moest dus een plek worden voor zijn leerlingen.'

'Katwijk is natuurlijk heel confessioneel, maar het gaat prima samen', gaat Noor verder. 'Het soefisme zet zich namelijk niet af tegen de religies die er zijn. In tegendeel. Khan zegt juist, behoud je religie, dat is zo kostbaar. Het soefisme zorgt juist voor een verbreding en een verdieping op het geloof. Wat ik heb meegekregen uit het christelijk geloof heeft daarom veel meer verdieping gekregen.'

Geen zieltjeswinners

Elke zondag komen er ongeveer vijftig mensen naar de dienst in de tempel. Er worden dan stukken voorgelezen uit de verschillende heilige geschriften. 'Iedereen is hier vrij, niemand wordt in een bepaald stramien geduwd', zegt Noor.

Of je erop gewezen wordt als je je niet als een echte soefist hebt gedragen? 'Nee, stel je voor', zegt Noor lachend. 'Alles komt hier uit het hart. Je kiest het pad dat bij je past. Daarom zijn we ook geen zieltjeswinners.'

In het Omroep West-programma Op de Kaart rijden Jet, Pim en Annelies elke week kris kras door de regio om één plek onder de loep te nemen. Wat leeft er bij de mensen, hoe gastvrij zijn ze en waar zijn ze trots op? Deze week is het de beurt aan Katwijk.

