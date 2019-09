Justitie sluit bijna 100 servers bij regionaal hostingbedrijf vanwege Italiaanse fraude

Bij een hostingbedrijf in onze regio zijn woensdagochtend 93 servers uit de lucht gehaald die werden gebruikt door een bende Italiaanse criminelen. De bende hield zich bezig met het aanbieden van illegale betaal-tv in Italië. Om welk hostingbedrijf het gaat heeft justitie niet bekendgemaakt.

In totaal zijn vanochtend meer dan 200 servers in beslag genomen bij een internationale politie-actie, ook in Frankrijk, Duitsland, Bulgarije en Griekenland. De Italiaanse politie heeft 22 verdachten op het oog, maar nog niemand aangehouden. De bende leverde illegale betaalde televisiekastjes aan mensen in Italië en Latijns-Amerika. De klanten wisten mogelijk niet dat ze illegaal tv keken. Meer dan 800.000 mensen hebben sinds woensdagochtend een aantal zenders niet meer op hun televisie.

De bende bood abonnementen aan op Sky Italia, Mediaset Premium en Netflix, voor prijzen die ver onder de normale abonementskosten lagen. Daarvoor was onder meer een speciaal zendstation gebouwd dat de zenders van de betaalkanalen decodeerde en vervolgens ongecodeerd doorstuurde naar de abonnees.

Betaal-tv kastjes ook hier

Er werd gebruik gemaakt van Nederlandse servers omdat de digitale infrastructuur hier goed, snel en betrouwbaar is, zo vertelt Lodewijk van Zwieten, officier van justitie voor cybercrime bij het openbaar ministerie in Den Haag: 'Onze hostingbedrijven staan goed bekend. Maar we werken ook goed met ze samen, dus in dit soort gevallen kunnen ze ons ook snel helpen.'

Van Zwieten is zich ervan bewust dat ook in Nederland illegale betaal-tv kastjes te koop zijn. 'Maar als consument moet je door hebben dat het niet in de haak is als je goedkoop zo'n kastje koopt. Bovendien: je weet niet wat de aanbieder verder in dat kastje stopt. Misschien luistert hij je wel af, of probeert hij gegevens van je te pakken te krijgen.'

Internationaal

Justitie in Nederland is op dit moment niet bezig met grootschalig onderzoek naar fraude met betaal-tv. 'De stichting Brein komt wel in actie als er illegaal wordt gekeken of gedownload, en als wij van hen signalen krijgen dat er een strafrechtelijk onderzoek nodig is dan doen we dat natuurlijk.' Maar dat is niet alleen iets voor justitie in Den Haag: 'als dit soort zaken iets duidelijk maakt dan is het wel dat dit soort criminaliteit bijna altijd grensoverschrijdend is.'