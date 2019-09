Den Haag teleurgesteld over miljoenennota: 'We krijgen er geen cent bij'

Nu het stof rond Prinsjesdag is neergedaald, is het enthousiasme van het Haagse stadsbestuur over de troonrede inmiddels getemperd. Den Haag is blij dat er geld komt voor woningbouw en de bereikbaarheid van steden, maar de acute problemen lost het Rijk niet op, vindt wethouder Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) van Financiën. ‘We krijgen er geen cent bij, ik ben teleurgesteld.’

Dinsdag liet het Haagse college weten dat het 'positief' is over de plannen van het kabinet om een investeringsfonds op te zetten voor infrastructuur en innovatie en om de woningbouw te stimuleren met verschillende maatregelen. 'Het is goed nieuws dat het Rijk wil investeren in woningen, wegen en spoor, zodat Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht er samen met het Rijk voor zorgen dat de groeiende stad leefbaar en bereikbaar blijft', stelde wethouder Robert van Asten (D66).

Maar een dag later is wethouder Guernaoui minder enthousiast. 'We hebben de miljoenennota bekeken en duidelijk is dat Den Haag er geen euro bij krijgt van het Rijk', zegt hij. 'De tekorten die we hebben op de jeugdzorg en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) moeten we nog altijd zelf oplossen, terwijl het Rijk miljarden overhoudt. Alle gemeenten lopen hierdoor tegen tekorten aan.'

Knelpunten

Guernaoui doelt op twee knelpunten waar gemeenten al langer mee kampen. Ten eerste gaat dat om de tekorten die zijn ontstaan doordat het Rijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de jeugdzorg en de Wmo in 2015 bij gemeenten legde en tegelijkertijd een bezuiniging doorvoerde.

Daarnaast krijgen gemeenten minder geld uit het Gemeentefonds. Dat komt omdat de hoogte van deze uitkering, samenhangt met de uitgaven van het Rijk, het trap op, trap af-principe. Dat betekent dat als het Rijk minder geld uitgeeft, gemeenten een lagere uitkering krijgen en andersom. Gemeenten hebben de afgelopen jaren last van een landelijke overheid die geld overhoudt.

Onverteerbaar

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is daarom negatief over de miljoenennota die het kabinet dinsdag presenteerde. 'Het is onverteerbaar dat het Rijk geld als water lijkt te hebben, maar dat gemeenten sinds de start van het kabinet honderden miljoenen minder hebben gekregen dan was afgesproken', vindt de VNG. 'Het is nu al het derde jaar op rij dat het kabinet het geld niet uitgegeven krijgt. Gevolg: gemeenten krijgen hun begroting niet rond en kampen met gigantische tekorten. Het water staat gemeenten aan de lippen.'

Guernaoui onderschrijft dit standpunt. 'Gemeenten lobbyen al lang bij het Rijk om onze tekorten te compenseren', zegt hij. 'Een paar maanden geleden heeft het kabinet een paar honderd miljoen euro toegezegd maar dat is een druppel op een gloeiende plaat. Ik had gehoopt dat er meer geld bij zou komen maar we hebben de miljoennota bekeken en er komt geen euro bij. Dat betekent dat wij zelf onze tekorten moeten oplossen en dat we dat geld niet kunnen gebruiken voor andere belangrijke dingen in de stad.'

Begroting

Vorige week presenteerde het Haagse college de begroting voor de komende jaren. Om de tekorten op te vangen, wil het college 34 miljoen euro besparen op de zorg in de stad. Ook gebruikt het stadsbestuur een deel van de gemeentelijke reserves. Hierdoor stijgen de lasten voor Hagenaars niet. Donderdag zijn in de Haagse gemeenteraad de algemene politieke beschouwingen.