Aanleg skeelerbaan Warmond na veel weerstand toch van start: 'Alsof je een cadeautje uitpakt'

Het heeft jaren geduurd, maar deze week was het eindelijk zover. Bij de Warmondse IJsclub (WIJC) is na jarenlang verzet uit de buurt begonnen met de aanleg van een skeelerbaan. Tot grote vreugde van de ijsclub. 'Het is alsof je een cadeautje uitpakt dat je hoog op je verlanglijstje hebt staan', zegt voorzitter Philip van der Post.

In 2015 opperde vrijwilliger Chris Zuiderduin het idee voor een skeelerbaan bij de ijsclub. 'Vroeger had iedereen een paar schaatsen op zolder liggen. Tegenwoordig heeft niemand dat meer, maar wel een paar inline skates, dat is zoveel laagdrempeliger. Ook voor de gezondheid van de vereniging is het goed, zo heb je snel instroom van de jeugd en je kunt jaarrond je terrein gebruiken.'

De komst van de skeelerbaan had aardig wat voeten in de aarde. Zo'n 2,5 jaar geleden protesteerden omwonenden uit de Leidse Merenwijk met een petitie tegen de komst van de skeelerbaan in de Veerpolder. Ze vreesden voor het verdwijnen van groen en voor overlast van geluid, licht en parkeren.

Afspraken met bewoners

Naar aanleiding van die protesten werden afspraken gemaakt met de ijsclub, de gemeente Teylingen en de bewoners. 'Er zijn nu goede afspraken waar de overgrote meerderheid superblij mee is', zegt Louis Eggen. Hij is voorzitter van de VVE Karpers en Forellen, waaronder 246 woningen vallen.

Begin dit jaar stapte een klein groepje bewoners toch naar de Raad van State om de aanleg van de baan te stoppen. De rechter gaf hen geen gelijk en bepaalde dat de baan er mocht komen. Deze week kon de ijsclub eindelijk met de aanleg starten. 'Na zoveel jaren voorbereiding voelt dat perfect. Er hebben veel mensen hard aan gewerkt en uiteindelijk is het dan zover', zegt Van der Post.

'Graag skeeleren als de baan af is'

De VVE van de Karpers en Forellen vindt het prima dat er nu wordt begonnen. 'Als VVE hebben we ons neergelegd bij de uitspraak van de Raad van State. In eerste instantie waren we tegen, maar er zijn nu goede afspraken gemaakt en er zijn ook mensen uit onze wijk die graag willen skeeleren als de baan af is', zegt Eggen.

Toch blijft een handjevol mensen tegen. Ze hebben vorige week een handhavingsverzoek ingediend, omdat volgens hen het onderliggende natuuronderzoek niet voldoet. De skeelerbaan bedreigt volgens deze bewoners de rosse vleermuis en de buizerd.

'Vooruit kijken'

Naar aanleiding van dit verzoek heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een controle gedaan. 'Op basis van de wet Natuurbescherming is geen overtreding geconstateerd', laat een woordvoerder weten. Ook volgens de gemeente Teylingen zijn alle procedures netjes verlopen, waardoor de aanleg door kan blijven gaan.

Eggen baalt van het handhavingsverzoek. 'Wij (VVE Karpers en Forellen, red.) distantiëren ons hiervan. Het gaat om vier bewoners, het is een achterhoedegevecht. Wij gaan er niet meer voor liggen en zijn blij met de afspraken. De skeelerbaan komt er wat mij betreft. We willen vooruit kijken.'