Twee mishandelingen na opmerking over gedrag: durven we nog te corrigeren?

De 71-jarige Hagenaar sprak maandag op de Willem de Zwijgerlaan een groepje jongens aan die op de stoep zat en de weg versperde. Toen de man vroeg of de jongens wilden opstaan, liep dat uit de hand. Een maand geleden gebeurde vlakbij die buurt, een vergelijkbaar incident. Ewout (34) sprak drie jongens aan vlakbij Club Westwood, omdat het leek alsof ze zijn fiets wilden stelen. Hij werd zwaar mishandeld en heeft drie weken niet gewoon kunnen eten en praten.

Onze verslaggever vroeg mensen in de wijk of zij nog anderen durven aan te spreken op slecht gedrag. 'Ik durf het wel aan. Maar het ligt er wel een klein beetje aan wie het zijn', zegt een buurtbewoner van de overleden man. Een vrouw uit de buurt zegt: 'Als ik iets zie ga ik er echt wel op af, zodat mijn man wel eens zegt: Stop daar nou mee, dat komt niet goed, maar ik moet wel iets zeggen.'

'Je wordt wel beetje angstig'

'Ik had er gisteren met mijn man nog over, omdat ik wel het type ben dat er wat van zou zeggen', vult een andere buurtbewoonster aan. Een andere is voorzichtiger. 'Ik denk dat ik ga kijken wat voor mensen het zijn die bezig zijn. En of ik alleen ben als vrouw of dat je samen bent. En of het leeftijdsverschil groot is. Of het echt nog jonge gasten zijn. Ik denk dat ik het wel zal proberen, maar ook een beetje rondkijk of er nog anderen zijn die kunnen bijspringen. Want je wordt wel een beetje angstig. Helaas.'

De politie begrijpt dat mensen voorzichtiger worden als het gaat om het aanspreken van anderen op hun gedrag. Een woordvoerder vertelt wat mensen kunnen doen als ze getuige zijn van een misdaad. 'Dan zou je direct 112 kunnen bellen. Vertellen waar je bent, wat je ziet en dan komen wij zo snel mogelijk ter plaatse.'

Gezicht wordt misschien nooit meer hetzelfde

Bij Ewout zal de zware mishandeling misschien fysiek altijd te zien blijven. Zijn gezicht en kaak zijn tot nu toe niet zoals het voorheen was. Maar Ewout blijft van binnen hetzelfde; hij zou nog steeds ingrijpen als de situatie weer zou voorkomen. 'Ik was gewoon op de verkeerde plek op het verkeerde moment. Gewoon pech. Volgende keer zou ik ook weer zeggen; 'Hé dat is niet van jou, laat het staan,' zegt Ewout nuchter.