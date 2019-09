Mishandelde Ewout ging door een 'hel': 'Ik kan gelukkig weer praten'

'Mijn kaak is hier gebroken en bij mijn jukbeen is ook een breuk geweest', vertelt Ewout terwijl hij de bewuste plekken aanwijst. De dertiger uit Den Haag legt uit dat hij de afgelopen weken niet kon praten, omdat zijn kaken waren vastgezet. 'Hij is juist een heel sociale jongen, maar daardoor raakte hij helemaal in een sociaal isolement', constateert zijn moeder Manon. 'Ik vond dat heel moeilijk om aan te zien.'

In de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 augustus loopt Ewout na een stapavond in Club Westwood naar zijn fiets. Het is dan even na 04.00 uur. Hij ziet drie mannen bij zijn fiets staan. 'Die fiets moeten we open maken en meenemen', hoort Ewout hen zeggen. Hij spreekt de mannen hierop aan. 'Dat is mijn fiets dus ik neem hem mee.' En voor dat hij het wist, kreeg Ewout naar eigen zeggen klappen. Volgens de dertiger is er verder geen enkele ruzie aan voorafgegaan. 'Ik was gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plek.'

'Ewout ging door een hel'

Met alle gevolgen van dien. Zijn gezicht zit helemaal in elkaar. Met beugels, schroeven en elastieken werden zijn kaken de afgelopen weken bij elkaar gehouden. Moeder Manon: 'Ewout ging door een hel. Je zag gewoon de pijn in zijn gezicht.' Vrijdag gingen de elastieken eruit. 'Ik kan gelukkig weer praten', aldus een zichtbaar opgeluchte Hagenaar.

Tot op heden zijn de daders nog niet gepakt. Volgens de politie gaat het om drie blanke mannen. Ze worden tussen de 25 en 30 jaar oud geschat, zijn 1,85 meter lang en hebben een normaal postuur. Ze spraken normaal Nederlands. Vrienden van Ewout loofde eerder deze maand al een beloning uit van 5.000 euro voor de gouden tip.

'Ik zou het zo weer doen'

Inmiddels gaat het dus stapje bij beetje beter met Ewout. Zijn moeder: 'Het gaat de goede kant op. Hij gaat er weer op uit. Hij wordt weer wie hij was.' Op de vraag hoe Ewout een volgende keer zal reageren, antwoordt hij stellig: 'Een volgende keer zal ik ook gewoon weer zeggen; 'Joh, dat is niet van jou. Laat gewoon staan.'

Een andere Hagenaar werd afgelopen maandag ook mishandeld, vermoedelijk nadat hij aan een groepje jongeren die de weg blokkeerde had gevraagd of hij er langs mocht. De 71-jarige man overleed later op de dag. Of er een verband is tussen de mishandeling en het overlijden is nog niet bekend. De politie onderzoekt ook of er een verband is tussen deze zaak en de mishandeling van Ewout.