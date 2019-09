Provincie zoekt oplossingen stikstofprobleem: 'Kunnen niet veel doen'

Door de stikstofuitspraak van de Raad van State kunnen ruim 3.300 bouwprojecten in Zuid-Holland niet doorgaan. Dat terwijl het tekort aan woningen alleen maar toeneemt. De Statenleden van Zuid-Holland bespraken woensdag wat de provincie kan doen om de bouw toch door te laten gaan. 'En dat is niet veel', zegt Statenlid Michel Rogier stellig.

De stikstofuitspraak is vooral een landelijk probleem. In heel Nederland staan meer dan 18.000 projecten op losse schroeven, waarvan 3.300 in Zuid-Holland. De provincie moet voor maatregelen dan ook vooral wachten op de regering. 'We zijn afhankelijk van landelijke regelgeving. Daar moet verandering in komen om een en ander vlot te kunnen trekken. Gisteren is een brief van gedeputeerde Baljeu besproken wat we als provincie kunnen doen om enkele projecten vlot te trekken, maar dat is niet veel', legt de CDA'er uit.

De provincie is volgens Rogier bezig met een nieuwe rekenmethode voor de stikstofuitstoot. 'De huidige rekentool bewijst te weinig dat de maatregelen die genomen worden in de bouw de stikstofuitstoot daadwerkelijk terugdringen. Een veel preciezere tool zou nog iets van een oplossing kunnen zijn. Maar dit is een gedrocht van een oplossing en zorgt er voor dat een aantal projecten in de provincie door kunnen gaan.'

Projecten liggen stil

Volgens Rogier is het belangrijk dat de provincie aan het werk kan. 'Als we nu niets doen dan lopen we tegen enorme problemen aan. Er liggen veel projecten nu stil, maar er zitten ook nog veel projecten in de pijplijn, waar nu helemaal geen aanvraag voor kan worden gedaan.'

Er zit voor de provincie niets anders op dan te wachten op de maatregelen van de regering. 'Maar voor het Rijk is de problematiek te groot, dus het is belangrijk dat de provincies meer mogelijkheden krijgen. Er wordt op landelijk niveau bijvoorbeeld gesproken over een halvering van de veestapel. Dat is een maatregel die effect heeft in de rest van Nederland, maar niet in de Randstad. Daar gaat het juist om bouwprojecten die voor het stikstofprobleem zorgen.'

