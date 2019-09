Merel kweekt pompoen van bijna 300 kilo: 'Ik ben er supertrots op'

Fietsers blijven er regelmatig even voor stilstaan en menig mond valt open bij het zien van het ding. De pompoen van de 27-jarige Merel Hiep is immens. De Noordwijkse kweekte de reusachtige kalebas ‘gewoon’ in haar moestuintje.

‘Dit is hem, precies 3 meter omtrek heeft ie’, zegt een glunderende Merel. Ze staat naast een grote oranje pompoen, aan de rand van de Leidsevaart tussen Noordwijk en Voorhout. In april begon ze met een zaadje, nu ligt er een vrucht van - naar schatting - 250 tot 300 kilo. 'Ik ben er supertrots op dat ie zo groot is geworden.'

Merel heeft altijd al een passie voor tuinieren gehad. Vijf jaar geleden kreeg ze een eigen moestuin, bij haar opa op het land. Toen ze een paar jaar geleden een pompoen van 40 kilo kweekte, was ze verkocht en had ze nog maar een doel voor ogen: een zo groot mogelijke pompoen kweken.

‘Ontzettend bijzonder’

Dat is dit jaar goed gelukt. Voorbijgaande fietsers wijzen elkaar op de grote oranje verschijning. Volgens de Noordwijkse pompoenkweker Marga Salman is het 'ontzettend bijzonder' dat Merels pompoen zo groot is geworden. 'Ik heb zelf nog nooit zo’n grote pompoen gekweekt, je moet er best wel wat voor doen om zo’n grote pompoen te maken.'

Hoe Merel dat voor elkaar heeft gekregen? 'Het is een speciaal soort die ik heb gekocht. Ik heb hem eerst thuis laten groeien en hem toen hier buitengezet. Het is vooral veel voeding, water en liefde en aandacht geven', zegt de Noordwijkse. Daarnaast is het volgens Salman belangrijk dat de pompoen de ruimte had om te groeien. 'De andere pompoenen die ook aan de plant komen, moet je weghalen. Je moet maar één pompoen aan de plant laten komen, want dan trekt die al het voedsel naar zich toe waardoor die zo groot wordt.'

‘Ik kijk altijd even of ie al gegroeid is’

De passie voor tuinieren heeft Merel van haar opa Piet Hiep meegekregen. 'Ik en de familie Hiep hebben altijd in de bloemen en bollen gewerkt. Ik vind het fantastisch dat zo’n meisje er dan interesse in toont', zegt een trotse opa. Hij komt iedere ochtend even langs in de moestuin. 'Ik kijk eerst altijd even of ie al is gegroeid.'

Merel wil de pompoen eerst nog even uit laten harden, tot die echt rijp is. 'Daarna breng ik hem misschien naar een tuincentrum of een kinderboerderij. Hij krijgt een mooi plekje waar ie nog kan pronken.' Soep wil ze er niet van maken. 'Nee, daar is die net iets te waterig voor. En het is net iets te veel soep voor de familie.'

