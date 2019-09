Initiatiefnemer ADO-knuffelactie tegen gemeenteraad: 'Van Doorn moet zich kapot schamen'

De mede-initiatiefnemer van de knuffelactie van ADO-supporters heeft de Haagse gemeenteraad donderdagochtend geƫmotioneerd toegesproken. Marc Weterings is razend over de tweet van PvdE-raadslid Arnoud van Doorn na de knuffelactie. 'Er is een grens overschreden', vindt Weterings.

Na de actie van ADO-supporters om knuffels te doneren aan zieke kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam twitterde Van Doorn van de moslimpartij Partij van de Eenheid dat de actie alleen voor 'blanke zieke kinderen kindertjes' was. Even later verwijderde Van Doorn zijn tweet en gaf zijn stagiaire de schuld.

Weterings is diep gekwetst door de tweet. 'Wij zijn maanden bezig geweest met het verzamelen van zoveel mogelijk knuffels voor zieke kinderen. Sommige van hen hebben niet lang meer te leven', zei hij in de raadzaal. 'De ziekte treft iedereen, blank, bruin, geel, rood. Voor die kinderen is het juist bijzonder, omdat ze dan even hun ziek zijn vergeten.'

Misselijkmakende tweet

Weterings vertelt dat hij zondag met een voldaan gevoel thuis kwam, 'met heel veel positieve reacties en complimenten van ouders'. 'En dan komt er zo'n misselijkmakende tweet van een volksvertegenwoordiger van de Haagse raad.'

Weterings vindt het ook niet kunnen dat Van Doorn daarna een stagiair de schuld geeft. 'Hij heeft niet eens het fatsoen om zijn vergissing toe te geven. Van Doorn moet zich kapot schamen. Het is een volksvertegenwoordiger onwaardig om dit te suggereren. Dit moet de Haagse raad niet accepteren.'

Geroffel op de bankjes

De hele raad steunde Weterings met een roffel op de bankjes en burgemeester Pauline Krikke dankte hem voor zijn 'indrukwekkende woorden'. Weterings had Van Doorn graag gesproken. Hij heeft hem uitgenodigd voor een kop koffie, maar 'daarna heeft hij mij geblockt op Twitter'. 'Vanochtend wilde ik hem toespreken in de raad, en dan is hij er niet. Gelukkig heb ik al die reacties van de ouders, daar krijg ik kippenvel van.'

'Zondag geven we een cheque van minimaal 25.000 euro aan het ziekenhuis. Zodat ze daarmee dingen voor de kineren kunnen kopen. We hebben ook afgesproken dat ze ons de bonnetjes moeten laten zien, zodat we zeker weten dat het geld niet aan managers wordt besteed', zegt Weterings.

Supporters van ADO gooiden afgelopen zondag in de twaalfde minuut van de uitwedstrijd tegen Feyenoord duizenden knuffels naar beneden. Ze kwamen in het vak terecht waar kinderen zaten die in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam worden behandeld. In 2016 werd deze knuffelactie voor het eerst gehouden.

LEES OOK: ADO-fans zorgen opnieuw voor indrukwekkende knuffelregen in De Kuip