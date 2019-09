Kiki Bertens kan weg omhoog nog niet vinden

Tennisster Kiki Bertens heeft de weg terug omhoog nog niet weten te vinden. Voor de tweede week op rij verloor de Wateringse in haar eerste partij van een toernooi. De Russische Anastasija Pavlioetsjenkova, de nummer 41 van de wereld was bij het WTA-toernooi in het Japanse Osaka duidelijk de betere: 6-1 7-5.

Vooral in de eerste set grossierde de Nederlandse nummer acht van de wereldranglijst in afzwaaiers en dubbele fouten. In de tweede set gaf Bertens wat beter partij, maar Pavlioetsjenkova bleef de minste fouten maken en wist de als tweede geplaatste Nederlandse van zich af te houden.

Typerend voor de vormcrisis van Bertens was het missen van een eenvoudige volley bij 3-3 in de tweede set en een 30-0 voorsprong. Bertens sloeg de bal een meter uit en verloor uiteindelijk de game. Vorige maand in de US Open versloeg Bertens de Russische nog in twee sets.

WTA-finals

Doel van Bertens is het bereiken van de WTA-finals, het lucratieve slottoernooi van het tennisseizoen. Daaraan mogen de beste acht tennissters van het seizoen meedoen. Bertens staat op die lijst negende en heeft nog enkele aansprekende resultaten nodig om toegelaten te worden tot die finale in het Chinese Shenzen. Volgende week speelt ze het toernooi in het Chinese Wuhan.

Bertens is naar de reeks toernooien die ze dit najaar in Azië speelt afgereisd zonder haar coach Raemon Sluiter. Het duo heeft een pauze ingelast. Ze wordt tijdelijk bijgestaan door haar fysiotherapeute en assistent-coach Elise Tamaëla.

