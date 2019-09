Oud-jeugdspeler ADO Den Haag langer bij Bayern München

Zirkzee verruilde in 2016 Den Haag voor Rotterdam, waar hij in de jeugd van Feyenoord ging spelen. Een jaar later maakte hij de stap naar Duitsland. Hier kwam hij tot nu toe twaalf keer uit voor het tweede team van de club. In die wedstrijden was Zirkzee goed voor vier doelpunten.

Technisch directeur Hasan Salihamidzic liet bij de contractverlenging weten veel vertrouwen in de voormalig speler van ADO Den Haag te hebben. 'Hij doet het goed in het tweede. Wij hebben hem zo goed mogelijk verder te ontwikkelen, zodat hij in de toekomst ook in het eerste team uit kan komen.'

International

Ook Zirkzee is blij met zijn langere contract. 'Ik ben blij dat ik langer blijf bij een van de grootste clubs ter wereld', vertelt de Nederlands international Onder 19. 'Het geeft mij nog meer motivatie om vol gas te blijven geven. Ik wil in het tweede ervaring opdoen, terwijl ik met het eerste meetrain. Mijn grote doel is om ooit in het eerste van Bayern te spelen.'