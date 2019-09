'400 arbeidsmigranten mogen naar Woubrugge'

Hoewel de gemeenteraad nog moet beslissen of de plannen definitief doorgaan, zijn omwonenden inmiddels geïnformeerd. Volgens wethouder Petra van der Wereld (Samen voor Kaag & Braassem) heeft dat 'gemengde reacties' opgeleverd. De wethouder is niet bang voor verzet uit het dorp.



In de plannen van ontwikkelaar Flexwonen.nu is plek voor tweehonderd appartementen van 32 vierkante meter. Daarbij komen er ook ruimtes voor bijeenkomsten, fitness en opslag. Ook zijn er was-, buiten- en technische ruimtes ingepland, evenals parkeerplaatsen en een pannaveld.

Veehouderij van varkensboer

Momenteel wordt het perceel gebruikt als manege met onder meer schuren, een rijbak voor paarden en opslagruimte. Daarnaast zijn er twee bedrijfswoningen gerealiseerd. Ten oosten van het geplande gebied komt ook de veehouderij van varkensboer Nico Kroes, die in oktober na een hoop gesteggel groen licht kreeg om de A. de Graaflaan te verlaten voor de Kruisweg.

Om het huisvesten van arbeidsmigranten in Woubrugge mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en het bouwgebied worden uitgebreid. Voorwaarde voor het college van Kaag en Braassem is wel dat de provincie Zuid-Holland instemt met het initiatief. Er wordt op een later moment nog een inloopavond gehouden voor belanghebbenden, meldt ze.