Voetbalwereld treurt om dood Maynard: 'ADO zal zijn halfbroer goed opvangen'

De voetbalwereld reageert geschokt op de dood van oud-prof Kelvin Maynard. De oud-speler van onder andere FC Volendam, FC Emmen. Royal Antwerp en Burton Albion werd woensdagavond doodgeschoten in Amsterdam. 'Je leest wel eens over die liquidaties in de media', zegt zijn Haagse oud-ploeggenoot Sandro Calabro. 'Maar nu komt het wel heel dichtbij.'

'Dat dit is gebeurd, is verschrikkelijk', zegt Nasser el Khayati. 'Hij was een hele aardige, intelligente jongen.' Samen voetbalden ze bij het Engelse Burton Albion waar ze in het seizoen 2014/2015 kampioen van de second division (vierde voetbalniveau) werden. 'We waren vaak samen en gingen geregeld uiteten. Ik ben hem daarna uit het oog verloren.'

Maynard was de halfbroer van ADO-speler Dehninio Muringen, dit blijkt uit de rouwkaart van hun moeder die afgelopen mei overleed. 'Verschrikkelijk voor hem', vindt El Khayati. 'Ik weet zeker dat de jongens en Fons met zijn staf Dehninio goed zullen opvangen.'

'Kon het niet geloven'

'Ik kon het niet geloven. Heel erg', zegt Calabro over het moment dat hij voor het eerst over de liquidatie las. De Haagse ex-profvoetballer voetbalde met Maynard bij FC Volendam en Royal Antwerp. 'Ik zag in een groepsapp voorbij komen: 'wat verschrikkelijk wat er met Kelvin is gebeurd'. Toen ging ik googelen wat er was gebeurd. Eerst zag ik niets, daarna is het nieuws snel gegaan. Je schrikt er enorm van.'

Calabro herinnert zich de geliquideerde Maynard als een 'gezellige jongen'. 'Hij had een vlotte babbel en lag goed in de groep. Een goede jongen. Toen we samen bij Volendam speelde, was hij nog jong. Hij speelde in het tweede en heeft toen wel eens meegetraind. Bij Antwerp had ik dagelijks met hem te maken. Hij was een hele talentvolle, krachtige voetballer vijf jaar geleden en dan dit. Vreemd hoe het kan gaan. Triest!’

'Hoe is het mogelijk?'

Ook Paul van der Helm, keeper van Quick Boys, is diep geraakt door het nieuws. De goalie speelde één seizoen met Maynard samen. 'Het doet me heel erg veel', vertelt de doelman. 'Als je dat dan leest en je hoort zijn naam voorbij komen, dan schrik je je helemaal kapot. Dan denk je: hoe is het mogelijk?'

De verhalen over de drugs zijn Van der Helm niet bekend. 'Wat moet ik er van denken? Dat is moeilijk te zeggen. Ik ken hem alleen als een hele rustige, goede jongen. Een soort vaderfiguur voor de jonge jongens. Als hij dan daar mee in verband wordt gebracht, dan schrik je.' De keeper van Quick Boys kent de ins en outs niet, maar dat doet er volgens hem nu ook niet toe: 'Het blijft echt verschrikkelijk dit.’'

Reacties ex-clubs

Het nieuws kwam ook hard aan bij de selectie van Quick Boys. 'Het doet wel wat met de groep. We hebben voor de training met zijn allen bij elkaar gezeten om het te bespreken en we hebben een minuut stilte gehouden. Een aantal jongens wilde dat graag', zegt Van der Helm. 'Iedereen is vol ongeloof. Dat heeft vandaag zeker wel iets in de groep teweeggebracht.’'

Ook de oud-clubs van Maynard staan stil bij zijn dood. Amateurclubs Alphense Boys en Quick Boys schrijven op hun website dat ze met hun gedachten bij de nabestaanden zijn. Burton Albion roemt de verdediger om zijn betrokkenheid bij lokale gemeenschap in Midden-Engeland. Tenslotte zegt FC Volendam dat ze 'goede herinneringen' aan hem hebben'. Hij speelde 89 wedstrijden voor de club uit Noord-Holland.