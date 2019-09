Alphense Boys aangeslagen door dood Kelvin Maynard: ‘Nacht niet kunnen slapen’

‘Ik heb er vannacht niet van kunnen slapen. Vreselijk.’ Alphense Boys-trainer Hein van Heek reageert aangeslagen en vol ongeloof op het nieuws dat middenvelder Kelvin Maynard (32) woensdagavond om het leven is gebracht. ‘Het is onwerkelijk'.

Hij werd zelfs ’s avonds op de hoogte gebracht. ‘Bright Ampong (rechtsback, red.) belde me op en zei dat hij slecht nieuws had. Ik dacht dat hij niet kon trainen of geen wedstrijd kon spelen, maar het bleek niet over hem te gaan maar over een teamgenoot. Het nieuws is ingeslagen als een bom en dat werkt nog steeds door.’



Maynard, deze zomer overgekomen van Quick Boys, speelde dit seizoen drie competitiewedstrijden voor hoofdklasser Alphense Boys. De laatste twee duels werden verloren. 'Een slechte start', sprak Van Heek afgelopen zondag na de nederlaag tegen JOS/Watergraafsmeer tegenover Studio Alphen. 'We moeten om de tafel gaan zitten, want dit moet wel een team worden.'

Groepsgesprek

Dat groepsgesprek werd maandagavond gehouden. 'Kelvin nam daarin best vaak het voortouw', vertelt de trainer uit Leiderdorp. 'Hij had een hoop rake opmerkingen. Liet merken dat hij zich wilde wegcijferen voor het elftal, dat spelers een voorbeeld aan hem konden nemen. En dan hoor je dit… Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.'



Na zijn komst maakte de in Paramaribo geboren oud-profvoetballer van FC Volendam, het Hongaarse Kecskeméti TE en het Engelse Burton Albion FC aanvankelijk een 'redelijk gesloten' indruk op Van Heek. 'Ik had het gevoeld dat hij eerst de kat uit de boom wilde kijken. Hij had het zelf ook zwaar, omdat zijn moeder drie maanden eerder na een lang ziekbed aan kanker was overleden.'

Moeder aan kanker overleden

'Naarmate het seizoen vorderde, werd hij tijdens trainingen en wedstrijden steeds opener', constateerde de coach. 'Hij ging steeds meer over voetbal praten en was één van de leiders in het elftal. Maar hij wilde niet gezien worden als de beste speler of als oud-prof, maar gewoon als lid van de selectie.'

Kelvin Maynard werd woensdagavond in Amsterdam-Zuidoost doodgeschoten. Op dat moment zat hij in een auto en werd hij vanaf een motorvoertuig onder vuur genomen. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter. Het lijkt erop dat de liquidatie te maken heeft met een ruzie over gestolen drugs, melden bronnen aan Omroep West.

Besloten bijeenkomst

Alphense Boys zou donderdagavond trainen in aanloop naar de komende competitiewedstrijd, maar in plaats daarvan wordt een 0besloten bijeenkomst gehouden. Het uitduel met Hollandia gaat komende zondag niet door. 'Dat lijkt me niet meer dan logisch', aldus coach Hein van Heek. Op het complex van Alphense boys hangt de vlag halfstok.

