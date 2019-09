Jongen (14) aangehouden in verband met dood 71-jarige Hagenaar

Een 14-jarige jongen is aangehouden in verband met de dood van een 71-jarige man in Den Haag, afgelopen maandag. De tiener meldde zichzelf bij de politie. De jongen is vastgezet. De aangehouden jongen is een leerling van het Maris College.

Het onderzoek naar de andere verdachten gaat onverminderd voort. Op dit moment wil de politie niet meer kwijt over het onderzoek.

De 71-jarige man werd afgelopen maandag mishandeld op de Willem de Zwijgerlaan. Later op de avond overleed hij in een ziekenhuis, nadat hij thuis onwel was geworden. De politie zoekt mensen die wellicht eerder op die maandagmiddag een groepje jongeren heeft zien rondhangen op de Haagse Willem de Zwijgerlaan.

Maris College

De verdachte zit op de locatie Statenkwartier van het Maris College in Den Haag. Ouders en verzorgers van de andere leerlingen van de school hebben donderdag een brief gekregen waarin staat dat de jongen is aangehouden. 'Uiteraard zijn wij daar erg van geschrokken', staat in de brief. 'Deze gebeurtenis heeft een grote impact op de school.' Als ouders of verzorgers verder vragen hebben kunnen ze terecht bij de mentor, schrijft algemeen-directeur Judith van Biemen.

LEES OOK: Twee mishandelingen na opmerking over gedrag: durven we nog te corrigeren?