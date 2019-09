'Het is een kras op je ziel', Hoge Raad oordeelt over Ridderhofdrama

'Mijn cliënten zijn nerveus en slapen er niet van.' Dat zegt jurist Orlando Kadir die tientallen slachtoffers en nabestaanden van het Ridderhofdrama bijstaat. Vrijdag beoordeelt de Hoge Raad of de politie aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan door het schietdrama op 9 april 2011.

Die dag vuurde Tristan van der Vlis een kogelregen af in het Alphense winkelcentrum. Zes mensen kwamen hierbij om het leven en zestien mensen raakten gewond. Van der Vlis kon legaal over vuurwapens beschikken, omdat aan hem kort van tevoren door de politieregio Hollands Midden een wapenvergunning was verleend.

'Al acht-en-half jaar ondervinden mijn cliënten dagelijks de ellende van deze daad. Zo zijn ze uit hun huis gezet, moesten ze met hun bedrijf stoppen en zijn ze door de maatschappij helemaal vergeten', vindt Orlando Kadir. Hij staat 71 nabestaanden en slachtoffers bij.

Blik op de toekomst

Ze verwijten de politie dat Van der Vlis nooit een wapenvergunning had mogen krijgen. Hij had namelijk psychische problemen. Het gerechtshof oordeelde vorig jaar al dat de politie aansprakelijk gesteld kon worden voor de aangerichte letsel- en overlijdensschade en deze moet vergoeden. De politie ging hiertegen in beroep en daarom buigt de Hoge Raad zich er nu over.

Overigens zijn er ook gedupeerden die de zaak voor zichzelf hebben laten rusten. Zoals Johan Wielinga. Hij heeft een doe-het-zelf-winkel in het winkelcentrum. 'Maar dat wil niet zeggen dat je dit ooit vergeet. Het is een kras op je ziel.' Ook Robert Grootenhuijs, voorzitter van de winkeliersverenging, heeft de blik op de toekomst gericht en zich ook niet bij de rechtszaak gevoegd. 'Ik vind het te ver gaan om de schuld bij de politie te leggen. Ik probeer positief te blijven en mijn schouders eronder te zetten.'

Rechtszaak houdt gedupeerden uit hun slaap

Maar makkelijk is het uiteraard niet. Wielinga: 'Als dan zoiets in Utrecht gebeurt dat mag je best weten dan heb ik een heel slechte dag. Maar je moet verder. Je moet.' Kadir geeft aan dat geen van de personen die hij bijstaat inmiddels hersteld is van de gevolgen van het bloedbad. In aanloop naar deze uitspraak is slapen er bij hen niet bij, zo vertelt hij.

Toch zijn ze voorzichtig positief, omdat eerder dit jaar de procureur-generaal de Hoge Raad nog adviseerde de politie gedeeltelijk aansprakelijk te houden voor het schietdrama. Dit advies is onafhankelijk. Dat betekent dat de Hoge Raad uiteindelijk zelf de beslissing neemt. Wel is de uitspraak vaak in overeenstemming met het advies van de procereur. Kadir: 'Dan zou de diarree aan ellende die mijn cliënten acht-en-half jaar over zich heen hebben gekregen eindelijk voorbij zijn.'

