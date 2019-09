Twee meisjes in ziekenhuis na drinken alcohol bij Bruisend Reeuwijk

Tijdens de editie van Bruisend Reeuwijk dit jaar moesten twee minderjarige meisjes naar het ziekenhuis omdat ze veel te veel alcohol hadden gedronken. Daarnaast is het aantal bekeuringen voor alcoholgebruik en -bezit onder minderjarigen flink hoger dan andere jaren. Dat schrijft de gemeente in een verklaring. De burgemeester maakt zich grote zorgen over het overmatige gebruik van alcohol en lachgas onder de jongeren.

Het muziekevenement in Reeuwijk-Brug vond twee weken geleden plaats. Eerst werd gezegd dat de meisjes in coma lagen, maar dat klopt niet, zei Burgemeester Christiaan van der Kamp vrijdag op Radio West. Hij was verkeerd geïnformeerd zegt hij nu.

De burgemeester is wel heel erg geschrokken van het alchol- en lachgasmisbruik door minderjarigen: 'De cijfers liegen er niet om. Dit jaar werden 59 bekeuringen uitgeschreven aan minderjarigen voor alcoholbezit en -gebruik. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de dertig bekeuringen vorig jaar.' Zeventien van de 59 bekeuringen werden uitgeschreven aan jongeren onder de 16 jaar, 42 aan jongeren van 16 en 17 jaar.'

Veilig Thuis

'Ik neem deze situatie zeer serieus', vervolgt de burgemeester. 'We zullen de ouders van deze jongeren persoonlijk informeren en in een aantal gevallen ook de hulp van Veilig Thuis voor het gezin inschakelen.' De bekeuringen zijn volgens de burgemeester uitgeschreven ondanks goede afspraken met de organisatie over het niet schenken van alcohol aan minderjarigen.

'De afspraken zijn zorgvuldig nageleefd, gebleken is dat jongeren zelf alcohol of lachgas hebben meengenomen naar het evenement.' Het feest is volgens de gemeente voor de rest veilig en goed verlopen, zonder verstoringen aan de openbare orde of vechtpartijen.

Preventie en mogelijk lachgasverbod

De burgemeester gaat maatregelen nemen en laat onderzoeken of hij een verbod kan instellen op de verkoop van lachgas. 'Samen met de bestaande preventiemaatregelen, zoals voorlichting, afspraken met sportverenigingen en boacontroles met zogeheten mystery kids, moet dit bijdragen aan een veiligere situatie.'

Ook doet Van der Kamp een oproep aan ouders om met hun kinderen te gaan praten over de risico's van alcohol en lachgas. 'Dat doe ik vanuit de zorg om de gezondheid van de bezoekers en de veiligheid van het evenement. Ik hoop dat in 2020 opnieuw een plezierig Bruisend Reeuwijk kan worden beleefd zonder levensbedreigende situaties', besluit de burgemeester.