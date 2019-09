Haags PvdE-raadslid Van Doorn weigert excuses te maken voor kwetsende tweet

Knuffelactie in De Kuip tijdens Feyenoord - ADO in 2016 | Foto: Orange Pictures

Het Haagse raadslid Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid (PvdE) vindt het niet nodig om excuses te maken voor de tweet over de knuffelactie van ADO-supporters. Verschillende partijen in de gemeenteraad drongen aan op excuses maar dat weigerde Van Doorn omdat hij al afstand heeft genomen van de inhoud, en de tweet heeft verwijderd.

Van Doorn kreeg donderdag de wind van voren van de gemeenteraad. Afgelopen zondag reageerde hij op de actie van ADO-supporters waarbij ze tijdens de uitwedstrijd tegen Feyenoord knuffels in het vak gooiden met daarin zieke kinderen uit het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Van Doorn van de moslimpartij PvdE twitterde dat de actie alleen voor 'blanke zieke kindertjes' was. Even later verwijderde Van Doorn zijn tweet en gaf zijn 'overijverige' stagiair de schuld.

Mede-initiatiefnemer Marc Weterings van de knuffelactie hield donderdag tijdens de algemene beschouwingen in de gemeenteraad een emotioneel betoog. Hij zei dat Van Doorn een grens was overgegaan. 'Wij zijn maanden bezig geweest met het verzamelen van zoveel mogelijk knuffels voor zieke kinderen. De ziekte treft iedereen, blank, bruin, geel, rood', zei Weterings.

Schamen

Ook de gemeenteraad keerde zich tegen Van Doorn. 'U heeft groepen weggezet en zich verscholen achter een al dan niet bestaande stagiair', zei Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP. 'Mijn vraag aan u is simpel. Schamen u en uw stagiair zich niet helemaal de moeder?'

Ook wilden partijen excuses. 'U bent volksvertegenwoordiger en hebt u een voorbeeldfunctie', zei Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. 'Het past u om excuses te maken.' Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/Groep de Mos: 'Het zou fijn zijn als u uw excuses maakt richting de supporters van ADO en Feyenoord.'

Blijven hangen

Maar dat vond Van Doorn niet nodig. 'Ik heb afstand van de tweet genomen en hem verwijderd, wat wilt u nog meer?', zei hij. 'U kunt hier op blijven terugkomen en erin blijven hangen, maar het is voor ons afgedaan. Ik snap niet waarom u daarop terug komt.'

Ook vindt Van Doorn excuses niet nodig. 'Excuses maken gaat een beetje ver. Ik kan u vertellen dat de islamitische gemeenschap tijdens bijvoorbeeld de nikab-discussie heel veel haatzaaiende opmerkingen heeft gekregen van ADO- en Feyenoord-supporters. Laten we niet net doen alsof het allemaal lieve koorknaapjes zijn.'

Ongeloofwaardig

Volgens Wijsmuller is het verweer van Van Doorn dat een stagiair de tweet heeft geplaatst 'ongeloofwaardig'. Maar Van Doorn ontkende dat. Van Doorn: 'Het is niet ongeloofwaardig. Het is precies gegaan zoals ik heb gezegd.'

