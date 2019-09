Leidse wethouder stapt op: 'Prachtige baan, maar niet voor mij'

De Leidse wethouder Martine Leewis (GroenLinks) stapt op. Dat maakte Leewis donderdagavond bekend in de gemeenteraad. Leewis schrijft in een brief naar de gemeenteraad dat het wethouderschap toch niet iets voor haar blijkt te zijn. 'Het is een prachtige baan, maar niet voor mij. De rol begon mij te beklemmen en dan loop je het risico minder effectief te worden.'

De GroenLinks-wethouder trad in het voorjaar van 2018 aan. 'Op vezoek van mijn partij GroenLinks aanvaardde ik de eer om nota bene in mijn eigen Leiden een bijdrage te mogen leveren aan het bestuur van de stad.' Door het beklemmende gevoel wat ze kreeg, heeft ze besloten dat haar werk beter door iemand anders uitgevoerd kan worden. Leewis was wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte.

'U zult begrijpen dat deze beslissing geen makkelijke is', schrijft Leewis. 'lk heb er echter alle vertrouwen in dat mijn partij en de coalitie de doelen op een goede manier met een goede opvolger zullen realiseren.' Leewis legt na de volgende raadsvergadering haar taken neer. 'In de tussentijd zal ik lopende dossiers uiteraard zo goed mogelijk behartigen.'

'Verdrietig dat ze weggaat'

Burgemeester Henri Lenferink heeft ook gereageerd op het aangekondigde vertrek: 'Ook al heeft het college uiteraard respect voor haar keuze, we zien en voelen dat het ook verdrietig is dat ze weggaat, in eerste instantie voor Martine zelf, maar ook voor de rest van het team, dat haar heeft leren kennen als een hele prettige collega.'

