Het 'echte' amateurvoetbal gaat van start: 'Ik ga het vlaggen weer sexy maken'

De eerste competitiewedstrijd wordt bij de meeste amateurvoetballers gezien als het startsein voor het seizoen. De bekerduels zijn veredelde oefenpotjes en de trainingen zijn een soort bezigheidstherapie. Het draait om de competitie. Dat weet ook de 38-jarige Diana die pas een jaar voetbalt.

'Ik ben afgelopen oktober begonnen', zegt ze. 'Ik was altijd anti-voetbal. Ik vond het suf. Toen is mijn zoon vorig jaar gaan voetballen en hij vond het zo leuk. Ik dacht: ik kan het allicht proberen. Bij Lugdunum was het zo gezellig dat ik ben gebleven.'

Lugdunum dames 2, het team van Diana | Foto: Lugdunum

'Manier van leven geworden'

Voor Wim bestaat zijn hele leven al uit voetbal en vooral zijn club: Valken '68. Hij is de grensrechter van het eerste elftal maar doet nog veel meer. Hij opent zaterdagochtend de kantine en doet 's avonds de deur dicht. 'Eigenlijk is het heel de dag Valken', zegt hij daarover. 'Soms kom ik op zaterdag maar twintig minuten thuis.'

Ik wil het vak van grensrechter weer uit het grijze circuit trekken Wim Masmeijer

Zijn relatie lijdt er niet onder. 'Mijn vriendin weet niet beter. Zelf doet ze 's avonds mee het licht uit. Ik heb niets aan iemand die om 19.00 uur belt dat het eten klaarstaat. Ik kan me eigenlijk geen leven zonder Valken herinneren. Het is een manier van leven geworden.'

'Wist niet wat buitenspel was'

Terwijl Wim met zijn vlag langs de zijlijn raast, moet Diana de spelregels nog leren. 'Ik was een leek die niet wist wat buitenspel was', zegt ze daarover. 'Dat heb ik vorig seizoen geleerd. Net als hoe je moet passen en al die voetbaltermen. Maar conditioneel moest ik het meeste wennen. De meeste teamgenoten zijn half zo oud. Die meiden rennen mij eruit.'

Wim maakt zich op zijn beurt weer druk over andere zaken. 'Ik denk dat het budget voor mijn nieuwe tenues op is', zegt de clubman. 'Ik moet het gewoon weer met mijn oude groene en paarse pakjes doen. Dat kan eigenlijk niet, normaal heb ik elk seizoen een nieuw grensrechtertenue. Vorig jaar wilde ik in het roze. Dat werd toen tegengehouden door de wasvrouw.'

Weggestuurd door scheidsrechter

Naast een ander kleur tenue heeft Wim een andere traditie hoog te houden. Bijna elk seizoen wordt hij weggestuurd door een scheidsrechter. 'Ik hou ervan om kleur te brengen langs de lijn', zegt hij met een knipoog.

'Het is natuurlijk nooit positief als je weggestuurd wordt', vervolgt de Valkenburger. 'Maar het leidt wel tot hilariteit. Ik dol ook wel met het publiek. Bij Soccer Boys ging ik met applaus het veld af. Ik wil het vak van grensrechter weer uit het grijze circuit trekken. Vlaggen moet weer sexy worden. Dat wordt mijn motto komend seizoen.'

Grensrechter Wim Masmeijer (rechts) gaat Valken '68 voor tijdens een bekerwedstrijd | Sam de Mooij

'Winst of verlies is mij om het even'

'De gezelligheid, samen in het veld staan en er samen voor gaan', noemt Diana de belangrijkste redenen om elke week de wei in te gaan. 'Voor mij is de zaterdag geslaagd als we een lekkere wedstrijd hebben gespeeld. Winst of verliest is mij om het even.'

'Als de sfeer maar goed is', vervolgt ze. 'Ik hou niet van die wedstrijden waar smerig spel wordt gespeeld of onenigheid is. Dan worden er woorden gebruikt waar ik bij mezelf denk: dit hoeft voor mij niet. Op het veld kunnen we kortaf zijn, maar bij het borrelen na de wedstrijd is het weer koek en ei.'

Napraten over de wedstrijd

De zaterdag is dan ook een ideale speeldag voor Diana. 's Ochtends ben ik bij de kinderen en 's middags voetbalt mama. De kinderen komen niet altijd kijken, want mijn man houdt niet van voetbal. Daarnaast wil ik de derde helft met het team zijn en niet elke keer op mijn kinderen hoeven letten. Lekker met de meiden napraten over de wedstrijd.'

