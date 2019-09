ADO Den Haag speelt komende tijd met Spieren voor Spieren op het shirt

ADO Den Haag speelt de komende periode met Spieren voor Spieren op het shirt. Dat maakt de Haagse club vrijdag bekend. De stichting zamelt geld in om onderzoek te doen naar spierziektes.

'Het doel van de samenwerking is om zoveel mogelijk geld in te zamelen dat kan worden besteed aan wetenschappelijk onderzoek, snelle diagnose, de beste behandeling en innovatieve zorg', schrijft de Haagse club in een persbericht.

'In Nederland hebben ongeveer 20.000 kinderen een spierziekte. Dat is meer dan een met supporters gevuld Cars Jeans Stadion. Daarin zal ADO Den Haag overigens in ieder geval de komende periode met het logo van Spieren voor Spieren op de mouw spelen.'

Nederlands elftal

De stichting werd in 1998 opgericht uit een initiatief van het Nederlands elftal. Oud-hockeyster Minke Booij is directeur van de stichting. Louis van Gaal en zijn vrouw Truus zijn ere-ambassadeurs. De huidige hoofdambassadeur is schaatser Sven Kramer.