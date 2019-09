Voorbeschouwing ADO – AZ: 'De hulp aan AZ is mooi, alleen zondag even niet'

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'We zijn nog aan het kijken wat de beste ploeg bij ons is. Het is geen excuus, ik loop er niet van weg. Het is gewoon een feit. Geen enkele wedstrijd is makkelijk voor ons. Wij moeten beter gaan voetballen in de wedstrijd. De puzzel moet op z’n plek vallen. Dat hebben we eerder gehad, toen kwam het ook goed', aldus Groenendijk die ook de facilitaire hulp aan AZ aanhaalt. 'Ik vind het mooi dat ADO op deze manier AZ helpt, nu zij problemen hebben met het dak van hun stadion, alleen moeten wij AZ zondag niet helpen.'

Afgaande op de eerste partijvorm van de vrijdagochtendtraining gaat ADO-trainer Fons Groenendijk flink wat wijzigingen doorvoeren in zijn basisopstelling tegen AZ. Maar liefst vijf nieuwe namen duiken op in de vermoedelijke elf. Zo moeten Mike Havekotte, Danny Bakker, Bilal Ould-Chikh, Tomas Necid en Erik Falkenburg plaatsmaken.

De laatste keer dat ADO Den Haag in eigen huis van AZ wist te winnen was op 27 april 2014. Door doelpunten van Danny Holla en Mike van Duinen wist ADO met 2-1 te winnen.

De wedstrijd ADO Den Haag tegen AZ is zondagmiddag live te volgen via 89.3 FM Radio West. Vanaf 16.40 uur doen verslaggevers Pim Markering en Haniff Harharah verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen in De Kuip.